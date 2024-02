Violenza di genere, la prevenzione parte anche dalle scuole: gli studenti incontrano il criminologo Fabrizio Fratoni

Il salone comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha ospitato venerdì la relazione sulla violenza di genere per gli studenti di terza media. E’ intervenuto da Bologna un ospite illustre quanto atteso, il criminologo di terzo livello nonché docente universitario, Fabrizio Fratoni. L’incontro, organizzato dal Rotary Club Forlì Tre Valli e dall’Istituto Comprensivo Valle del Montone con la collaborazione dell’amministrazione comunale della città termale, ha spaziato a lungo su tematiche quanto mai attuali che riguardano l’educazione alla cittadinanza e il rispetto tra le persone senza distinzione di sesso, di genere, di religione o altro.

Fratoni ha incentrato l’intervento proponendo soluzioni semplici e dirette che potessero essere facilmente comprese dai ragazzi presenti. "L'empatia ad esempio, cioè il concetto di come questo aspetto incide in modo determinato sulla prevenzione della violenza di genere, riconoscendo nell'altra persona una persona simile a me e non diversa, con il mio stesso desiderio di non voler subire cose dannose, violente o pericolose", è stato chiarito. Si è parlato dei modi con cui rafforzare l'empatia, "leggendo tematiche dedicate, approfondendo la capacità di ascoltare e di conoscere persone diverse dal proprio gruppo o che la pensano diversamente per aumentarne l'accettazione. Crescendo attraverso questa qualità, si accresce l'autostima e quindi la capacità di resistere ed evitare tante forme di violenza".

Ma nella mattinata si è anche parlato dei rischi del web, del cyberstalking e del cyberbullismo, cioè di comportamenti denigranti della propria immagine sui social; per questo il suggerimento dell’esperto è stato quello di "ridurre i dati che possano svelare l'identità personale a sconosciuti per evitare di essere colpiti da determinati comportamenti denigratori o violenti ed offensivi. Mai pubblicare filmati, mai riferimenti del luogo dove si vive, quello che si fa o dove si andrà". Fratoni ha infine spiegato ai ragazzi le modalità di denuncia attraverso la rete del numero telefonico 1522, perché anche loro possano essere protagonisti attivi anche per prevenire la violenza di genere soprattutto segnalando azioni illegali e comportamenti di violenza nei confronti delle donne.

Nell’ultimo anno ci sono stati moltissimi casi che sono stati denunciati al numero dedicato, o direttamente ai Carabinieri 112, da minori o da giovani che hanno assistito a fenomeni diretti, cioè vedendo all'interno della propria abitazione la mamma che veniva picchiata più volte dal padre, o indiretti cioè quando hanno percepito da un amichetto o dall'amichetta certi episodi di violenza che riguardavano la propria famiglia. Oggi la scuola ha sicuramente fatto un passo avanti, concreto e tangibile, nella prevenzione della violenza di genere ed educazione dei giovani per il loro futuro, ma soprattutto per il futuro di tutti.