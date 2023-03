Donne e famiglia, tre sportelli gratuiti per la consulenza legale. Impennata delle violenze per l'onda lunga del Covid

Tre sportelli per ottenere un primo orientamento in fatto di diritto di famiglia (e quindi separazione, divorzi, affidamento dei figli), ma anche su questioni più strettamente penali, quando cioè la fine di una relazione si accompagna a violenze e maltrattamenti. Per questo tipo di servizio è possibile rivolgersi sia al Centro Donna, che al Centro per le famiglie o in tribunale, in quest'ultimo caso nello sportello gestito dalla Fondazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena.

Per dare nuova forza a questo progetto, nato alcuni anni fa, si è tenuta martedì mattina la sottoscrizione del rinnovo del protocollo d'intesa fra Comune di Forlì, Ordine degli Avvocati e Fondazione Forense di Forlì-Cesena, in tema di informazione e orientamento legale. “Vogliamo mettere in condizione le donne di denunciare le violenze in ogni ambito della loro vita”, spiega l'assessora al Welfare Barbara Rossi. Mettendo assieme i servizi del Comune con le professionalità degli avvocati locali, infatti, negli ultimi 5 anni si sono tenuti 120 colloqui al Centro Famiglie del Comune e altri 493 al Centro Donna, a cui si sommano anche i 16 realizzati nel 2022 dallo sportello aperto nella sede del palazzo di giustizia grazie al contributo volontario delle avvocate dell'ordine provinciale. Più di 600 consulenze in 5 anni che hanno dato una risposta a molti utenti in cerca di una bussola legale sulle questioni di famiglia e violenze.

Aumentano gli accessi al centro anti-violenze

I problemi in famiglia sono esplosi nel 2022, “ed ora siamo in piena onda lunga degli effetti del Covid”, spiega Giulia Civelli, responsabile del Centro Donna. I periodi di maggiore convivenza forzata, a causa di lockdown e restrizioni varie, unite alla tensione e alla preoccupazione che hanno accompagnato in tanti casi gli ultimi tre anni “hanno portato ad aumenti significativi degli accessi – sempre Civelli -, con un aumento nel 2022 del 31%, in linea con i dati degli altri centri anti-violenza dell'Emilia-Romagna”.

E purtroppo dall'osservatorio del Centro Donna emerge che “i numeri sono in ripresa lenta e inesorabile” dal punto di vista della quantità dei casi, mentre dal punto di vista della loro tipologia “siamo preoccupati perché notiamo anche una violenza più cruenta”. Stesso trend al Centro Famiglie, aggiunge la responsabile Nadia Bertozzi: “Anche sulle separazioni sta emergendo una conflittualità più diffusa”.

Gli sportelli attivi

I servizi vengono erogati al Centro Donna (via Tina Gori 58) il primo e il terzo giovedì del mese dalle 14,30 alle 17,30; al Centro Famiglie (viale Bolognesi 23) il primo venerdì di ogni mese sempre dalle 14,30 alle 17,30 ed infine presso lo sportello dell'Ordine degli avvocati (in tribunale) il lunedì dalle 9 alle 11. In tutti i casi i servizi sono gratuiti e su prenotazione. Nel primo caso le avvocate sono selezionate tramite un bando pubblico e forniscono un servizio in più sedute, negli altri casi invece gli sportelli sono tenuti aperti da avvocati volontari, che danno un servizio di orientamento.

“Non è sempre facile l'approccio al 'pianeta giustizia' – spiega il presidente dell'ordine provinciale Luca Porfiri -. Si tratta di una materia in continua evoluzione, in risposta a nuove esigenze sociali. Rivolgersi a degli esperti è spesso più utile rispetto ad un'infotossicazione, la disponibilità di tante informazioni disordinate su internet, che a volte rischia di essere controproducente. Con questi servizi si va dall'avvocato per avere informazioni gratuite e con un linguaggio semplice”. Lo sportello, aggiunge la presidente della Fondazione forense Alessandra Fontana Elliott “è una camera di compensazione per le donne, per entrare in contatto col mondo legale; arriva il calderone incandescente dell'emotività che chiede di entrare nelle stanze della giustizia”.

Nadia Bertozzi (Centro Famiglie) sottolinea poi la necessità “di contenere la conflittualità nella separazione: troppa conflittualità non fa bene ai minori, ma poi neanche agli adulti impegnati in tanti anni di contese legali”. Per questo esiste anche un servizio di mediazione famigliare, con gruppi di confronto per genitori separati o in via di separazione, “che comunque dovranno concordare su scelte importanti relative ai figli”. Questi incontri si tengono due volte al mese, al Centro Famiglie, dalle 18 alle 20. Sabato 1 aprile, poi, in Salone Comunale viene organizzato l'incontro 'Coppie e decisioni importanti' relativo al tema del patrimonio, dei diritti e dei figli con la partecipazione di una notaia (Cristina Scozzoli) e di un'avvocata (Roberta Maraldi).