Violenze sulle donne, anche a Forlì più di cento richieste di aiuto in un anno: "Pronta una nuova casa rifugio per proteggerle”

Sono 108 i casi di maltrattamento nei confronti delle donne registrati dal Centro Donna nel 2023, su un totale di 283 accessi al 31 ottobre e a fronte di 96 casi in cui è stato avviato un percorso di assistenza con colloqui e altre attività di aiuto. Numeri importanti anche per la città di Forlì che attestano una crescente propensione delle donne vittime di violenza a rivolgersi ai servizi di aiuto messi a disposizione.

Secondo gli ultimi dati disponibili, la fascia d'età maggiormente coinvolta rimane quella tra i 25 e i 45 anni. Rispetto al 2022, le giovani donne di età compresa tra i 18 e i 24 anni e quelle di età superiore ai 45 sono aumentate. Per quanto riguarda il tipo di violenza, sui casi registrati nel 2023, in primo luogo si tratta di violenze psicologiche (89), seguite da quelle fisiche (66), con 17 casi di violenze sessuali, 55 di tipo economico, 18 per stalking e 1 per mobbing. Si tratta di violenze perpetrate da ex partner (24 casi), dal coniuge (32), dal convivente (19), dal fidanzato (10), dal datore di lavoro (2), da un conoscente o da un vicino.

Per quanto riguarda il numero delle donne accolte nella Casa rifugio del Comune e nelle strutture convenzionate, nel 2022 sono state 26, di cui 14 con figli, e 24 nel 2023. A questo proposito, nel corso della Commissione consiliare Pari Opportunità che si è svolta nel pomeriggio di martedì, aperta da un minuto di silenzio e riflessione in memoria di Giulia Cecchettin assassinata dall'ex fidanzato, e dalla relazione di Simona Lembi, responsabile del Piano per l’uguaglianza della Città Metropolitana di Bologna, è stata annunciata l’individuazione di una nuova sede per la Casa Rifugio, d’intesa con Acer, per garantire una maggiore sicurezza. Le donne accolte nella Casa rifugio del Comune e nelle strutture convenzionate, nel 2002 sono state 26, di cui 14 con figli, mentre sono state 24 nel 2023, di cui 20 con figli.

“Tutti noi abbiamo provato rabbia e dolore per la morte di Giulia - dice l’assessora alle Pari opportunità, Andrea Cintorino -. Come tutte le altre donne vittime di violenza voleva essere libera e questo suo desiderio di libertà, agli occhi di chi non l’amava, l’ha resa colpevole. Quello che a cui dobbiamo lavorare, affinché la morte di Giulia non si ripeta, è una maggiore prevenzione e diffusione della cultura del rispetto tra le nuove generazioni, ma anche un rafforzamento delle misure di tutela delle donne che denunciano o hanno paura di denunciare, che vivono nella paura di lasciare e nel timore di rifarsi una vita. Questa deve essere un’opera trasversale, che ci accomuna tutti, a tutti i livelli”.