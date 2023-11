In Consiglio comunale lite sul fiocco rosso al petto contro la violenza sulle donne: "Iniziativa non concordata"

L'impegno contro la violenza sulle donne fa litigare gli opposti schieramenti in Consiglio comunale a Forlì. Con "galeotti" i fiocchi rossi esposti dai consiglieri di minoranza in Aula. Si indigna Maria Teresa Rinieri di Forlì cambia, "anche noi siamo solidali sul tema", e le dà man forte Albert Bentivogli della Lega, definendo il gesto di "cattivo gusto". Emanuela Bassi di Fratelli d'Italia ricorda che "a livello nazionale siamo tutti uniti. Non è giusto strumentalizzare così" ed è dello stesso avviso Davide Minutillo di Centrodestra per Forlì, che gradirebbe "maggiore correttezza istituzionale".

La presidente dell'assise Alessandra Ascari Raccagni conferma che "l'iniziativa non è stata concordata, presa dai lavori me ne sono accorta in un secondo tempo. Si poteva avvisare, certe manifestazioni - ribadisce - vanno concordate". "Non comprendo gli interventi", rigetta le accuse il capogruppo del Partito democratico Soufian Hafi Alemani. "Come minoranza abbiamo ritenuto di organizzarci con un fiocco rosso e se la maggioranza vuole condividere il momento lo faccia". Insomma, "questo attacco mi mette a disagio, si vuole strumentalizzare".

Torna poco dopo sull'episodio, "un po' sconvolta", l'assessore alla Scuola Paola Casara rispondendo a una interrogazione di Giorgio Calderoni di Forlì e co. "Non è mai capitato niente del genere con me seduta al vostro posto - rimarca - e poi si parla di trasversalità sul tema. Fate uscire il messaggio inverso, sono amareggiata". Calderoni indossa il fiocco rosso, "è un segno, tutti potevano farlo. Noi ci siamo raggruppati e abbiamo fatto una foto. Non si produca l'effetto contrario".

Scrivono poi in un comunicato Partito democratico, Forlì e co., Italia viva, Movimento 5 Stelle: "Per eliminare la persistenza di stereotipi e modelli culturali fondati sul patriarcato e per sradicare la violenza contro le donne, siamo ben consapevoli che non sono sufficienti le azioni simboliche ma servono atti concreti a sostegno dei Centri antiviolenza e della rete delle case rifugio e a supporto alle donne che escono dalla violenza, oltreché il rafforzamento di percorsi di recupero degli uomini maltrattanti. Riteniamo altresì indispensabile che si operi per una sempre maggiore formazione degli operatori e operatrici della pubblica amministrazione, della giustizia e delle forze dell’ordine e vengano garantite adeguate risorse per assicurare l’emancipazione economica delle donne, fondamentale per prevenire e contrastare le violenze di genere. Serve, allo stesso tempo, un’ampia azione culturale e formativa che investa la nostra intera società a partire dalle scuole".

(Agenzia Dire)