Mai così tante donne a Forlì vittime delle angherie dei compagni: in 144 chiedono aiuto al Centro Donna

In aumento i casi di violenza sulle donne. Nel 2022 sono state 144 le segnalazioni arrivate al Centro Donna del Comune di Forlì, di cui 86 da parte di donne di nazionalità italiana e 58 nazionalità straniera, in crescita rispetto alle 127 dello scorso anno. Una crescita, in linea con il dato nazionale, mai registrata prima nella città di Forlì. Si tratta nella maggior parte dei casi di donne che vivono da sole o con figli (40), sottoposte a violenza di tipo psicologico (128), fisica (79), economica (67), di stalking (18) e sessuale (17).

Violenze che avvengono per lo più all’interno delle mura domestiche ad opera del coniuge (66 casi) o del convivente (27 casi), da parte di cittadini italiani (89) e stranieri (55). La fascia d’età delle donne che sono più colpite si conferma tra i 25 e i 45 anni, indipendentemente dalla condizione socio-economica, che non rappresenta un elemento determinante: nel 31% dei casi, infatti, le donne vittime di maltrattamento e violenza hanno un’occupazione stabile. E’ quanto emerso nel corso della Commissione consiliare che si è tenuta di martedì, durante la quale sono state anche presentate le iniziative in vista dell’8 marzo prossimo.

Complessivamente, le donne che si sono rivolte al Centro Donna nel 2022, in stretta sinergia con le Forze dell’ordine e con il Pronto soccorso, sono state 332: in aumento rispetto alle 321 dell’anno precedente. Di queste, 192 sono arrivate da donne di nazionalità italiana (57%) e 140 straniera (42%). Tra le motivazioni principali ci sono maltrattamenti e violenze (142), richieste di supporto psicologico (35) e di consulenza giuridica (55).

Potenziato il reddito di libertà

Il Comune ha potenziato con un importo di 50 mila euro l’impegno economico a sostegno del reddito di libertà, il sussidio economico mensile riconosciuto alle donne vittime di violenza. Sul totale di 26 domande presentate nel 2022, i servizi sono interventi in 15 casi, erogando contributi per 23 mila 650 euro, ai quali si aggiungono i fondi Inps che sono andati a coprire altre 12 domande di sussidio.

Nel corso del 2022 sono state inserite nella Casa Rifugio, che ospita donne vittime di violenza, 4 donne con 4 figli minorenni dove erano già presenti 6 donne con 3 bambini. Durante l’anno sono state anche inserite in emergenza, nelle strutture convenzionate appartenenti al circuito antiviolenza, 21 donne con 23 minori e 1 maggiorenne

Prevenzione nelle scuole

E’ stata intensificata anche l’attività di prevenzione e di educazione nelle scuole. La collaborazione con gli istituti scolastici nel corso del 2022 ha visto il coinvolgimento della scuola media Marinelli di Forlimpopoli, della Zangheri di Forli, dell’TIS G. Marconi, per un totale di 6 classi e 123 studenti.

E’ sempre attivo il servizio di reperibilità telefonica e pronto intervento diurno del Centro Donna per le emergenze che riguardano donne vittime di violenza con o senza figli nel territorio di Forlì e del comprensorio nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 20.

Con le donne non solo l'8 marzo

“Il Comune di Forlì è al fianco delle donne in ogni momento, non solo l’8 marzo - ha detto l'assessora alle Pari opportunità, Andrea Cintorino -. Se riteniamo importante celebrare la donna in una giornata simbolo per la sua identità, crediamo che l’impegno e le iniziative di un’Amministrazione debbano caratterizzarsi per un orizzonte temporale più ampio. Attraverso il sostegno del Centro Donna, che opera per la libertà e l’indipendenza delle donne tutto l'anno, attraverso la consulenza psicologica e con percorsi di supporto legale, vogliamo sostenere le donne più fragili vittime di violenza. È con questo scopo che abbiamo istituito il reddito di libertà, una misura importante finanziata direttamente dal Comune per rendere le donne libere da condizioni di povertà".