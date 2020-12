Condannato in Appello per violenza sessuale il dirigente di polizia Ugo Terracciano

Condanna in appello per Ugo Terracciano, 60 anni di Forlì, ex funzionario della Questura, ex comandante della Polizia Municipale, ex consigliere comunale nella consiliatura del sindaco Nadia Masini e docente universitaro di criminologia. La Corte di Appello di Genova si è espressa con la condanna a due anni di reclusione per il reato di violenza sessuale, confermando così la pena inflitta in primo grado al Tribunale di La Spezia. Le violenze si sarebbero consumate nel 2012-2013.

Secondo le accuse Terracciano si sarebbe invaghito di una funzionaria quando era comandante del Centro nautico sommozzatori della Polizia di Stato. Il comandante avrebbe molestato la collega, con tentativi di baci e richieste pressanti di incontri privati. All'epoca del processo di primo grado la Procura aveva chiesto l'assoluzione e la parte offesa aveva ritirato la costituzione di parte civile, ma il tribunale era stato di avviso diverso. La stessa posizione è stata quindi assunta ora dalla Corte d'Appello.