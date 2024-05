Violentata in casa sotto la minaccia di un coltello: giovane arrestato per violenza sessuale

I carabinieri del comando di Forlì hanno tratto in arresto un giovane di 23 anni con l'accusa di violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna, da cui è separato ma con cui si trovava ancora a vivere. Il fatto è avvenuto in un paese del comprensorio forlivese. La donna sarebbe stata minacciata con un coltello e costretta a subire le “attenzioni sessuali” dell'ex. La giovane è riuscita a chiamare i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo ancora in casa. L'episodio si è verificato circa due settimane fa. Le indagini sono andate avanti nel massimo riserbo e, dopo la convalida dell'arresto, è stata disposta la custodia in carcere. La donna invece si è recata al pronto soccorso per le cure e per lo choc. Riporta lano la notizia i giornali in edicola.