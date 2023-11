Violenza sulle donne, a Forlimpopoli giovani in piazza per "un minuto di rumore"

Sono i giovani i principali protagonisti delle due iniziative promosse a Forlimpopoli in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Sabato la Consulta dei giovani del Comune di Forlimpopoli invita la cittadinanza alle ore 16.30 in piazza Garibaldi per partecipare al flashmob “1 minuto di rumore”. Per la mattina del 28 novembre, invece, il Comune di Forlimpopoli e l’istituto comprensivo Rosetti organizzano un incontro/dibattito con il professor Thomas Casadei sul tema della violenza di genere. L’iniziativa, che si terrà a partire dalle ore 10 nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado Marinelli, è rivolta alle classi terze della scuola.