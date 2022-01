Violenza sulle donne, le associazioni incontrano il Comune: "Riprendere una collaborazione"

Il “Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza alle donne” ha incontrato le assessore del Comune di Forlì Andrea Cintorino (Pari opportunità) e Rosaria Tassinari (Welfare). L'incontro è avvenuto martedì e la delegazione del Tavolo ha illustrato e consegnato alle assessore il piano delle iniziative e proposte concrete per riprendere la collaborazione tra le associazioni aderenti al tavolo e l’Amministrazione, “collaborazione sempre garantita negli anni passati e che ci è stata promessa anche oggi”, spiega una nota delle associazioni.

Le richieste del Tavolo sono il sostegno e il potenziamento del Centro Donna, l'integrazione al “reddito di libertà” (la misura di sostegno per le donne vittime di violenza), sostegno alle attività extrascolastiche pomeridiane, politiche di genere che promuovano l’occupazione femminile e che riducano il gap salariale con la finalità della sempre maggiore autonomia anche economica delle donne.

Continua la nota: “L’incontro si è svolto in un clima di aperta e dichiarata volontà di collaborazione, giungendo a convenire tutte sull’opportunità di incontri di scambio di proposte e progettualità sui temi trattati con cadenza regolare. Ciò che le associazioni ora chiedono è che questa volontà si concretizzi in azioni effettive che possano invertire la crescita costante della violenza sulle donne e garantire vere e concrete pari opportunità nel la società e nel lavoro. Per questo le associazioni hanno richiesto maggiore integrazione e collaborazione dei tre assessorati alle Pari Opportunità, Istruzione e Lavoro e Servizi e welfare; perché solo mettendo insieme le reciproche competenze è possibile fare un salto di qualità in riferimento al contrasto alla violenza di genere sempre più manifesta”.

Ed ancora: “Nel pacchetto di proposte una particolare attenzione è stata data alla prevenzione alle varie forma di violenza, bullismo, discriminazione, con azioni preventive ed educative a Forlì e nei territori del comprensorio forlivese. Tra queste sono stati proposti presentazioni di libri e spettacoli teatrali che possono essere un veicolo importante per diffondere una cultura della parità di genere e del rispetto delle persone eliminando alla radice ogni forma di discriminazione. Inoltre si è richiesto che l’Amministrazione riprenda la redazione del Bilancio di Genere, di cui si è perduta traccia e che ha rappresentato in passato e può rappresentare ancora di più oggi, un utile strumento per verificare quali azioni e quante risorse sono concretamente messe in campo dall’Amministrazione per il contrasto alla violenza di genere”. E’ stata fissata come prossima data di incontro fra Amministrazione e Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza l’8 febbraio prossimo.