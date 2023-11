Violenza sulle sonne, una sedia rossa per affrontare il tema con i bambini

E’ con una sedia rossa che la scuola paritaria Monsignor Achille Lega di Meldola ha dato il "No" alla violenza contro le donne. "Non basta dire no alla violenza, bisogna sin da piccoli educarsi a vivere senza violenza, imparando a riconoscere i segnali di potenziali atteggiamenti che possono danneggiarci. Come equipe siamo da sempre impegnate in un percorso didattico che attraverso la Philosophy for Children accompagna i bambini a porsi domanda, a non accettare passivamente le risposte degli altri come per buone, a impegnarsi in un ragionamento critico e originale che possa essere diverso da quello degli altri ma allo stesso tempo che offra la possibilità al gruppo di condividere la diversità dei pensieri, delle idee e che permetta una mediazione democratica per trovare un punto di incontro", scrive la dirigente Anna Maria Di Cicco.

“La forza del pensiero dei bambini è che non partono dal negativo - spiega - è da questa positività che bisogna partire, insegnare loro la bellezza del poter dire no è la nostra più grande arma per avere domani adulti consapevoli e pronti a riconoscere qualsiasi inganno, qualsiasi tossicità nelle relazioni”. Il progetto della sedia rossa nasce dal bisogno di lasciare traccia all’interno della scuola di un pensiero condiviso con le famiglie. Tutti bambini, genitori e insegnanti venerdì mattina hanno indossato un simbolo rosso, per manifestare il proprio “No” a qualsiasi tipo di violenza.