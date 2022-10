Visita a Forlì per il nuovo comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”

Il nuovo comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, il Generale di Brigata Massimo Zuccher, ha fatto visita mercoledì mattina al comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena guidato dal colonnello Samuele Sighinolfi, anche lui di recente insediamento al comando di Corso Giuseppe Mazzini. L’alto ufficiale ha rivolto ai militari dei Reparti territoriali e delle varie articolazioni dell’Arma che insistono nella provincia il proprio apprezzamento "per il servizio svolto e l’impegno profuso al fine di rispondere alla difficile sfida di garantire la sicurezza della collettività".

Durante la sua permanenza nella città di Forlì, il Generale di Brigata, accompagnato dal comandante provinciale Samuele Sighinolfi, ha avuto modo di incontrare il procuratore della Repubblica, Maria Teresa Cameli, per poi proseguire con il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Inevitabile la visita nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri dove il Generale ha incontrato il presidente ed una rappresentanza dei soci per un caloroso saluto ed un sincero plauso per la collaborazione concessa non solo ai Carabinieri in servizio ma anche alla intera collettività con le numerose opere di volontariato svolte presso ospedali, enti ed istituzioni. Al comandante della Legione è quindi giunto il riconoscimento unanime, di cittadini e autorità, in virtù del servizio svolto dai carabinieri del comando provinciale e dei lusinghieri risultati ottenuti.