Guardia di Finanza, il comandante regionale Giuseppe Gerli incontra i reparti provinciali delle Fiamme Gialle

Lunedì mattina il comandante regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, in occasione del suo prossimo trasferimento, ha visitato il comando provinciale di Forlì, dove, dopo essere stato accolto dal comandante provinciale, il colonnello Ugo Poggi, ha incontrato una rappresentanza degli Ufficiali e dei militari appartenenti ai Reparti alla sede (comando provinciale, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e Gruppo), nonché i comandanti e i militari del Gruppo e Compagnia di Cesena e Tenenza di Cesenatico.

Nel corso della visita il Comandante Regionale ha espresso "apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dai militari dei Reparti in tutta la Provincia nel contrasto alla criminalità economico finanziaria ed in generale nella tutela della legalità" soffermandosi, in maniera particolare, "sulla coesione e lo spirito di Corpo che hanno contraddistinto tutto il personale durante gli anni della sua permanenza presso il Comando Regionale Emilia Romagna. Ciò specialmente durante il periodo pandemico in cui i militari non hanno risparmiato energie per fornire ogni possibile tutela alla collettività rimodulando i propri schemi operativi ed organizzativi".