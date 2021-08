Dopo il palco di Imaginaction, visita in città e l'incontro di tanti fan per Riccardo Cocciante

Dopo l'esibizione di venerdì sera al Festival del videoclip IMAGinACTION, in piazza Saffi, la presenza a Forli' di Riccardo Cocciante e' proseguita sabato con una visita culturale, il pranzo e una passeggiata in città. Accompagnato dal vicesindaco Daniele Mezzacapo, il celebre cantante, compositore e regista ha visitato i principali luoghi d'arte forlivese, a cominciare dall'abbazia di San Mercuriale, per poi dedicare tempo a una passeggiata in centro storico durante la quale ha incontrato cittadini, turisti e operatori. La sua presenza e' stata salutata ovunque con attestati di stima e affetto.