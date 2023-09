Mattarella visita i laboratori del Saffi-Alberti, guidato dagli stessi studenti. In mille sotto il palco ad applaudirlo

Sono le 16,52 quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fa il suo ingresso all’istituto tecnico “Saffi Alberti” per la 23esima edizione di “Tutti a Scuola”, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024. Accolto da un grande applauso, ad attenderlo il ministro dell’Istruzione dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la vice presidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini.

Il tour nei laboratori e l’incontro con gli studenti

Poco prima di salire le scale dell’Istituto per la visita ai laboratori, il presidente si è fermato per un breve scambio con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Versari e con il direttore del’Istituto “Saffi Alberti”, Giovanni Maria Ghidetti. Nell’atrio Mattarella ha autografato la locandina realizzata dal Liceo scientifico Fulcieri Paulucci in occasione del centenario della sua nascita e ha incontrato la dirigente Susi Oliveti e due studenti, Letizia Bellavista, capitano della squadra femminile di pallavolo e Tommaso Bizzo iscritto alle Olimpiadi d’Informatica. Mattarella ha poi visitato i tre laboratori di Moda, Biologia e Costruzione-Ambiente-Territorio", incontrando i ragazzi che gli hanno offerto una piccola dimostrazione pratica delle attività svolte ricevendo i complimenti del presidente.

In platea con i piccoli alunni della “Pio Squadrani” alluvionata

Ad attenderlo, nel grande campo sportivo del Centro Studi allestito per l’occasione, oltre mille tra studenti, personale scolastico e ospiti. Seduti in prima fila la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e il vescovo Livio Corazza. Presenti i parlamentari Massimo Bulbi, Jacopo Morrone e Rosaria Tassinari. Seduto in platea anche l’amico di lungo corso, Romano Baccarini. Ad assistere alla cerimonia la dirigente dell’Istituto comprensivo 5, Daniela Bandini, insieme a tre piccoli alunni della primaria “Pio Squadrani” del quartiere Romiti, Anita Diana e Tommaso della classe 3A, in rappresentanza delle scuole alluvionate. Facendo il suo ingresso, dopo il tour nei laboratori della scuola, Sergio Mattarella ha preso posto proprio accanto ai piccoli studenti con in testa i cappellini gialli e rossi. “Il Presidente sceglie sempre un luogo con un significato in più per augurare idealmente buon inizio d’anno a tutti gli studenti d’Italia - ha detto il presentatore, Flavio Insinna accompagnato da Malika Ayane - e siamo qui perché tutti abbiamo nella mente le immagini dell’alluvione che hanno sconvolto la Romagna”.

Scuola, lavoro e sport

La cerimonia, realizzata con la collaborazione di ministero dell’Istruzione e Rai, è proseguita con le esibizioni musicali delle scuole presenti e di artisti noti ai ragazzi e al pubblico. Sicurezza scuola e lavoro, questi i temi dell’intervento della ministra Calderone: “Portare la scuola al lavoro e portare il lavoro a scuola per costruire un Italia migliore - ha detto. La cura del futuro inizia a scuola che dà l’occasione ai ragazzi di incontrare il mondo del lavoro. Come istituzioni sosteniamo che le cose vanno fatte bene e in sicurezza ecco perché come Governo e Parlamento assicuriamo la copertura assicurativa di tutte le attività svolte dai docenti, dal personale scolastico e dagli studenti all'interno delle strutture scolastiche”. Sul palco anche il 16enne e Alessandro Dioni che, grazie a un corso di pronto soccorso frequentato a scuola, ha salvato la vita con un defibrillatore al 50enne Marcello Amadori durante un campo estivo.

Si è parlato di sport con il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, insieme al capitano dell’Italvolley Simone Giannelli, la campionessa Sofia Raffaeli, argento nel cerchio e nella palla al mondiale di ginnastica ritmica. e gli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu.

Il ministro Valditara: “Dalla scuola si migliora la società”

Dopo l’esibizione dei “The Kolors”, a chiudere gli interventi sul palco quello del ministro dell’Istruzione Valditara: “Il primo giorno di scuola rappresenta sempre un inizio, porta con sé l’idea di crescita e conoscenza che mette al centro lo studente conoscenza”, citando poi La Pira. “Istruzione ed educazione sono decisive per lo sviluppo della personalità umana - ha proseguito il ministro - e passano da una comunità educante, dal patto famiglia scuola. Da qui l’azione del Governo e l’idea di merito non in senso elitario ma profondamente partecipativo”. Valditara ha poi messo l’accento sui temi al centro dell’agenda, dalla riforma del docente tutor alla continuità didattica del sostegno, l’agenda Sud, riforma dell’istruzione professionale, aumento delle retribuzioni e cultura del rispetto “perché è dalla scuola che si migliora la società”.