Il Capo dello Stato interviene anche sul terremoto: "Ennesima ferita ad un territorio già martoriato"

E tutto il territorio forlivese manifesta vicinanza al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che torna una seconda volta a Forlì per dare sostegno alla città e a tutta la Romagna colpita dall'alluvione. Ed ora anche dal terremoto. "L’ennesima ferita a un territorio già martoriato dall’alluvione”: queste le prime parole del Presidente Mattarella lungo i corridoi del Saffi Alberti pochi minuti dopo il suo arrivo a Forlì, secondo quanto riportano i presenti alla visita all'istituto scolastico di via Turati.

A salutarlo è stato anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: “Il Presidente Mattarella - afferma il Sindaco Zattini - con questa visita, dimostra ancora una volta grande sensibilità e attenzione per il nostro territorio. Dopo l’alluvione, e a poche ore dalla forte scossa di terremoto che ha colpito anche la Romagna, torna per trasmettere un grande segnale di vicinanza e di sostengo concreto alla nostra comunità. I ragazzi e i docenti hanno bisogno delle sue parole incoraggianti, del suo messaggio di conforto e speranza per l’avvio del prossimo anno scolastico. Gli diamo il benvenuto in una terra che per sua natura è solidale e vicina al prossimo, improntata al valore di comunità che è proprio del nostro Presidente”.

Parole di ringraziamento anche dalla vicepresidente della Regione Irene Priolo: “Grazie di cuore da tutta l’Emilia-Romagna al presidente Sergio Mattarella per questa visita. Grazie per aver scelto una scuola della nostra regione e per essere ancora una volta, come sempre, accanto alle nostre comunità, ferite dall’alluvione dello scorso maggio e svegliate dal terremoto di questa mattina. In particolare, siamo vicini agli abitanti di Tredozio, uno dei paesi dell'Appennino forlivese già danneggiato dalle frane, nell'alluvione di maggio, e oggi messo di nuovo alla prova".

"Le parole del presidente Mattarella sono un incoraggiamento per i nostri ragazzi e le nostre ragazze che stanno per affrontare un nuovo anno scolastico dopo il durissimo periodo dell’alluvione. Proprio loro sono stati tra i protagonisti degli aiuti, rimboccandosi le maniche sin da subito e dimostrando una forte volontà di ripartire, tutti insieme. Il diritto all’istruzione, come sancito dalla nostra Costituzione, va sempre garantito e anche questa volta, dopo il sisma del 2012, abbiamo lavorato perché i nostri studenti e le nostre studentesse potessero tornare tra i banchi già con la ripartenza delle lezioni”.

Presente anche l’assessora regionale alla Scuola, Paola Salomoni: “La scelta del presidente di inaugurare l’anno scolastico in una delle città maggiormente colpite dall’alluvione ci onora e ci offre un importante stimolo a continuare con lo stesso impegno e determinazione nella ricostruzione - sottolineano la vicepresidente Priolo e l’assessora Salomoni -. Sappiamo bene che la strada è lunga, ma il lavoro svolto in questi mesi dagli amministratori locali e dalle istituzioni per permettere la riapertura delle scuole è il segno dell’impegno collettivo e del senso di comunità che da sempre contraddistingue la nostra regione. Ora più che mai, però, serve l’impegno di tutti, perché i nostri territori possano ripartire più forti di prima”.

Benvenuto espresso anche dalla deputata locale di Forza Italia Rosaria Tassinari: "Fiera e orgogliosa di aver partecipato oggi alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno scolastico nella mia città, Forlì, alla presenza del presidente Sergio Mattarella e dei ministri Valditara e Calderone. La giornata di oggi ha segnato per la nostra comunità un momento importante, la presenza delle massime istituzioni è stato l’ennesimo importante segnale di attenzione al nostro territorio, duramente colpito nei mesi scorsi e alla mia gente, che con orgoglio e fierezza ha rialzato la testa”.

Prosegue Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e commissaria del partito azzurro in Emilia Romagna, a margine dell’inaugurazione dell’anno scolastico a Forlì: "E’ stata una giornata di festa, animata da ragazzi straordinari, in rappresentanza delle scuole di tutta Italia che hanno dato prova delle loro abilità e di quanto le nostre scuole ed il nostro sistema scolastico siano fiore all’occhiello del Paese. E’ stato anche un momento di riflessione sull’attualità, il lavoro, la salute, lo sport, le scuole italiane all'estero e anche storie di riscatto sociale”, ha aggiunto.

“La scuola e i giovani sono il futuro di questo Paese e questo governo sta investendo molto su di loro, facendosi anche carico delle criticità pregresse: un imponente piano di borse di studio per studenti in difficoltà che li accompagnino per tutto il ciclo scolastico, assunzioni straordinarie per la copertura degli organici come mai fatto prima ed un programma per il rilancio della scuola al Sud. Talento e merito sono le parole d’ordine di questo governo, perché a tutti siano concesse le stesse possibilità a prescindere dalle condizioni di partenza. Molti lo hanno predicato per anni, noi lo stiamo mettendo in pratica”, ha concluso Tassinari.