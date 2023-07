Alluvione, il ministro Sangiuliano visita i luoghi della cultura danneggiati: "Un euro in più sui biglietti dei musei, risorse per voi"

Anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha fatto visita ai quartieri di Forlì colpiti dall'alluvione. Il ministro si è soffermato in particolare sul patrimonio culturale danneggiato sia del Seminario di via Lunga che all'Archivio Comunale di via Asiago. Intorno alle 15 è arrivato al Seminario Diocesano di Forlì, i cui spazi sono stati invasi da acqua e fango, compresi quelli della biblioteca con circa un migliaio di volumi risalenti al '500. Sangiuliano ha incontrato il vescovo di Forlì Livio Corazza e il Rettore del Seminario, don Andrea Carubia. Successivamente c'è stata la tappa all'ex sede dell'Archivio del Comune di Forlì, dove erano conservate delle collezioni documentali e altre opere non esposte al pubblico.

Le risorse per il patrimonio culturale della Romagna colpito dall'alluvione arriveranno, assicura Sangiuliano, grazie alla sovrapprezzo di un euro imposto a tutti i biglietti dei musei e dei siti archeologici nazionali dal 15 giugno fino al 15 settembre. “Il Colosseo fa 20mila visite al giorno, questo vuol dire una somma di circa 20mila euro al giorno solo dal Colosseo per voi”, ha spiegato il ministro, incontrando il sindaco Gian Luca Zattini e il vescovo Livio Corazza. Ad accompagnare il ministro c'era la deputata locale di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri. Il ministro ha quindi invitato i sindaci a presentare l'elenco delle priorità da finanziare con le cospicue risorse che si stanno raccogliendo in tutt'Italia per il patrimonio culturale danneggiato dall'alluvione.