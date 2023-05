Emergenza frane, summit a Predappio col ministro Musumeci. L'appello: "Servono risorse e supporto tecnico"

L'ondata di maltempo che ha colpito ad inizio maggio Modigliana, Predappio e Dovadola ha lasciato segni indelebili. Restituendo la fotografica di un territorio profondamente modificato. Mentre prosegue la fase d'emergenza, si guarda al futuro. "Il tema non riguarda solamente di reperire le risorse necessarie. Ma anche quello di avviare un'opera di ricognizione dettagliata e di priorità degli interventi da progettare". Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha visitato alcune delle aree colpite dal maltempo e attualmente in situazione di emergenza nazionale. Con loro il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi, e la direttrice dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Rita Nicolini.

Il summit di Predappio è stato un importante momento di coordinamento per la Protezione Civile, dove i sindaci e gli amministratori locali hanno potuto rappresentare la gravità della situazione che si stanno trovando ad affrontare. Al titolare del Dicastero della Protezione Civile sono state mostrate cartine e fotografie, documenti che illustrano i pesanti danni causati dall'ondata di maltempo. "Le priorità - ha rimarcato il ministro - sono le infrastrutture strategiche, quelle che devono collegare i centri abitati e gli insediamenti produttivi. Poi gradualmente si affronteranno le altre emergenze, come la ricostruzione delle strade comunali e vicinali. Alcune dovranno cambiare il percorso, poichè le frane hanno cambiato la morfologia del territorio". "Siamo riusciti a contenere gli effetti più nefasti di questa ondata di maltempo - ha ricordato il presidente della Provincia, Enzo Lattuca -. I danni sono incalcolabili, con danni alle infrastrutture. La Provincia si è trovata con dieci strade chiuse. Sei sono state riaperte al traffico, mentre per le altre quattro bisogna fare i conti con interruzioni difficili da ripristinare. La situazione inoltre non è stabile e ci potrebbero essere altre frane. Abbiamo bisogno di risorse e supporto tecnico". Lattuca ha ricordato anche come il settore agricolo sia stato pesantemente colpito da questa ondata di maltempo. "E' un territorio ferito", ha rimarcato il sindaco di Predappio, Roberto Canali, che ha parlato a nome anche dei sindaci di Modigliana, Jader Dardi e di quello di Dovadola, Francesco Tassinari. "Abbiamo tamponato l'emergenza, ma stiamo affrontando una situazione provvisoria", le parole del primo cittadino.

L'intervento di Alice Buonguerrieri

"Ancora una volta il Governo Meloni ha dimostrato attenzione, vicinanza e soprattutto volontà di dare risposte immediate ai territori colpiti dall'ondata di maltempo, che ha causato frane, smottamenti e alluvioni - sottolinea la deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, presente all'incontro -. Dopo il sopralluogo del Ministro Lollobrigida, che la settimana scorsa ha portato conforto alle aziende agricole travolte dalla piena di fiumi e torrenti; dopo il costante impegno del Viceministro Bignami, che ha mantenuto una interlocuzione con Anas, Rfi e il territorio per supervisionare la tenuta delle infrastrutture e garantire i collegamenti; oggi anche il ministro Musumeci ha verificato in prima persona, assieme al Capo della Protezione Civile Curcio, la situazione a Forlì-Cesena, Faenza e nel Bolognese. Una visita che il territorio ha apprezzato perché operativa: oltre a nuove misure per affrontare l'emergenza, si sono infatti gettate le basi per la ricostruzione".

"Come ha ribadito il Ministro Musumeci gli enti locali non sono soli - ribadisce Buonguerrieri -: Protezione Civile e Governo sono pronti ad intervenire per le opere di messa in sicurezza del dissesto e di ricostruzione. E' stato ribadito il massimo impegno e l'incessante operatività per tentare di ripristinare le infrastrutture nel più breve tempo possibile e di mettere in sicurezza il territorio, supportando poi cittadini e imprese nella ricostruzione. Tempestività, presenza sul territorio e operatività a tutto tondo, la risposta del Governo Meloni è stata immediata come mai in passato davanti all'emergenza, l'Esecutivo ha aperto un'interlocuzione costante con il presidente della Regione Bonaccini ed è pronto a far la sua parte sin in fondo. Ma questa vicenda ci ricorda come la prevenzione e la cura del territorio siano fondamentali, soprattutto in un contesto dove il clima è cambiato e fenomeni intensi stanno diventando periodici: quando è accaduto deve servire da esempio, perché la buona politica deve intervenire prima, deve prevenire il disastro. Ecco perché l'Assessorato alla Protezione Civile, come ha detto Musumeci, è tra i più importanti nelle amministrazioni territoriali: tutela la sicurezza e quindi la vita dei cittadini".

La visita del ministro Musumeci