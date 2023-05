Frane e alluvione, il ministro Musumeci in visita nelle aree colpite insieme al presidente Bonaccini

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sarà venerdì in Emilia-Romagna per visitare alcune delle aree colpite dal maltempo e attualmente in situazione di emergenza nazionale. Con loro il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, la vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi, e la direttrice dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Rita Nicolini.

Saranno inoltre presenti il sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, i presidenti di Provincia, Michele De Pascale (Ravenna) e Enzo Lattuca (Forlì-Cesena), sindaci e amministratori locali e i referenti degli uffici territoriali dell’Agenzia regionale di Protezione civile. Prima tappa sarà il Centro Operativo della Valle del Santerno, a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna, alle 8.45, sede dei Centri Operativi Comunali di Protezione civile anche dei Comuni di Casalfiumanese, Fontanelice e Castel del Rio. Alle 11 saranno al Centro Operativo Comunale di Predappio e alle 12.20 in Comune a Faenza, dove è previsto l’incontro con i volontari in Sala del Consiglio comunale ‘E. De Giovanni’.

"E’ innegabile il plauso da rivolgere al Governo di centrodestra per l’immediato interessamento nei confronti delle aree dell’Emilia-Romagna più colpite dalle conseguenze degli eventi meteo dei primi giorni di maggio - afferma il segretario della Lega, Jacopo Morrone -. L’auspicio è che gli enti preposti a risolvere i problemi più urgenti, in primis la Regione, abbiano la capacità di mettere in moto al più presto la macchina degli interventi concreti”.