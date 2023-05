Prima Modigliana e poi Forlì: le tappe della visita del Presidente della Repubblica nelle aree devastate dall'alluvione

Prima Modigliana e poi Forlì. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà martedì mattina nel Forlivese per visitare le aree colpite dall'alluvione del 16 maggio scorso. L'arrivo a Modigliana è previsto per le ore 10,30 in via Garibaldi, di fronte alla Piazza Matteotti e da lì si muoverà a piedi per raggiungere il Ponte della Tribuna. "Una visita graditissima e molto importante per la nostra Comunità e per l'intera Vallata del Tramazzo, così pesantemente colpita dai danni della alluvione - afferma il sindaco Jader Dardi -. La visita del Presidente Sergio Mattarella, assume per la nostra Comunità un valore di grande importanza e testimonia l'attenzione e la vicinanza delle Istituzioni alle difficoltà che stanno attraversando tutti i paesi della Romagna. Per il territorio di Modigliana, così profondamente ferito, la visita del Presidente della Repubblica, assume un grande valore per la rinascita e la ricostruzione delle infrastrutture del nostro Comune. In Piazza Matteotti e lungo il percorso, sarà posto il divieto di sosta ed in accordo con la Direzione Scolastica abbiamo predisposto la possibilità di utilizzare il parcheggio della Scuola Primaria in Via M.A. Savelli, dalla serata di lunedì e fino al termine della visita del Presidente. E' gradita la partecipazione della cittadinanza e ringraziamo sin da ora per la collaborazione".

A Forlì il Capo dello Stato è atteso alle ore 11 in piazza Saffi, dove sarà accolto dal sindaco Gian Luca Zattini. Tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa sono pregati di giungere con anticipo e non oltre le ore 10:20. Nel corso della visita incontrerà i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio avrà luogo l’incontro a Faenza un incontro con i sindaci. Il 2 maggio scorso Mattarella era sbarcato al Ridolfi per poi recarsi a Cesena per l'inaugurazione del Macfrut, in una giornata condizionata da pioggia battente. Sempre al Ridolfi il Capo dello Stato era atterrato in occasione dell'inaugurazione dell’anno dantesco e delle celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante, a Ravenna. Era il settembre del 2020. Mentre il 16 aprile del 2018 si recò in Corso Diaz per celebrare il trentennale dell’omicidio dell'amico Roberto Ruffilli, compagno di partito nella Dc, assassinato dalle Brigate Rosse il 16 aprile 1988. Dopo un incontro con i bimbi e l'appuntamento dedicato a Ruffilli al Diego Fabbri, si recò a Meldola per la cerimonia della posa della prima pietra della radiofarmacia, ovvero il laboratorio di preparazione dei farmaci per la cura dei tumori in via Mazzini, nei pressi dell'edificio che accoglie l'Irst Irccs.