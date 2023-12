Vittorio Sgarbi tra i libri antichi alluvionati in Seminario e poi coi bambini: "Non li ho mai visti, sono curioso"

Ospite di eccezione alla mostra "Sommersi salvati", allestita nei locali alluvionati della biblioteca allagata del Seminario in via Lunga 47. Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, chiamato a Forlì da Sauro Turroni, ex parlamentare dei Verdi, ha visitato l'esposizione che racconta l'azione violenta delle acque e del fango sulla biblioteca antica della Diocesi, tramite le potenti immagini di Silvia Camporesi e il drammatico filmato di Mara Moschini e Marco Cortesi, il tutto allestito nel seminterrato che reca ancora i segni dell'alluvione dello scorso maggio.

Materiale, quello dei tre artisti forlivesi, che Sgarbi ha promesso di voler portare a Roma per una mostra da organizzare per il primo anniversario dell'alluvione e che nel frattempo ha detto di voler portare in una nuova location espositiva a Ferrara. “Ho un senso di insufficiente impegno perché non sono venuto qui per l'alluvione. Oggi mi sono reso conto che la situazione era più grave di quello che si è visto in tv, tale da imporre che non ci siano più luoghi sotterranei dove riporre libri”, ha detto Sgarbi. “Quello che potevo fare ora era favorire alcuni passaggi affinché alcune opere potessero andare a Firenze. Una parte dei libri saranno recuperati e questo rassicura sull'affidamento alla tecnologia del congelamento”.

Il riferimento è al primo gruppo di circa 400 libri, con cui giovedì si parte con il restauro presso il laboratorio della Biblioteca nazionale di Firenze. Sono infatti 50mila i libri – tra cui anche preziose “cinquecentine” - che sono stati ripuliti dal fango e poi congelati per impedire i processi di deterioramento, mentre altri 70mila di minore valore e più recenti sono finiti all'inceneritore. Attualmente i volumi antichi della Biblioteca seminariale si trovano per l'80% nei frigoriferi dell'Orogel di Cesena, conservati a -25 gradi, e il rimanente a Pordenone, nei frigoriferi Bofrost.

Giovedì verrà tirato fuori il primo contenitore dallo stabilimento di Cesena e portato direttamente al laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale di Firenze. L'operazione segna l'avvio del restauro dei libri, dopo una prima sperimentazione su pochi volumi, poi messi in mostra nell'esposizione "Sommersi salvati", perché non era noto l'effetto del fango sulle fragili carte dei libri antichi. L'operazione non ha costi, in quanto è inserita nelle attività ministeriali e nelle donazioni.

Tutto il resto è stato “Sgarbi show”. Prima di visitare la mostra allestita nel seminterrato, il sottosegretario e volto noto della Tv ha fatto visita a tutte e 5 le classi qui trasferite della scuola elementare alluvionata dei Romiti “Pio Squadrani”. Davanti ai bambini, per scherzare, si è esibito nel suo immancabile 'Capre!'. Con una bambina impegnata in un compito di recupero di matematica prova a dare una mano, ma con poco successo, in un'operazione di divisione. “L'avete visto in tv?” chiedono le insegnanti e un bambino a fondo classe: “Io l'ho visto su Youtube”.

Commenta Sgarbi: “Ho fatto una bella esperienza oggi, ho visto un sacco di bambini, per tutta la vita non ho mai visto bambini, neanche i miei figli. Ho visto però tante donne. Alla mia età preferisco i bambini alle donne, li ho visti talmente poco che oggi li guardo con attenzione e curiosità. Mi è piaciuta questa immersione antropologica nel mondo della scuola, che ho fatto 65 anni fa, quando ero come loro. Quando ho visto i bambini oggi ho pensato a me sugli stessi banchi, è stato il ritorno ad un epoca perduta”.

Presenti alla visita anche don Andrea Carubia, rettore del seminario (“Un pretone vale come un cardinale”, ha commentato) e l'ex braccio destro Sauro Moretti, che ha annunciato di volersi candidare a sindaco alle prossime elezioni comunali: “Se Moretti si candida perde – ha detto Sgarbi -. Ha il 'Calendismo', vale a dire candidarsi per far perdere la propria parte, è un metodo tipico dei masochisti, ma c'è dentro una forma di pressione psicologica per strappare un assessorato”.

Ed infine ritorna sulla collezione Verzocchi: “Mi pare inconcepibile che la collezione Verzocchi sia spostata da dove sta. Spero che la Sovrintendente ci ragioni bene, palazzo Albertini potrà essere usato per mille buone opportunità, ma le cose che preferisco a Forlì, come sono, sono la collezione Verzocchi dov'è, e il meraviglioso museo di tradizioni popolari. Poi le opere di Cagnacci, Guercino le lascerei nella sala della Pinacoteca dedicata ai grandi quadri, cristallizzerei quello che c'è nel luogo dov'è. Nei limiti in cui potrò farlo, agirò sulla base della mia autorità, oppure vedremo in che modo potrò farlo”.