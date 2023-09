Visita di Vittorio Sgarbi in città con foto in piazza Saffi. "Nessuna nostalgia, sto solo ammirando"

Visita a sorpresa nel pomeriggio di domenica (17 settembre) per il sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi. E’ arrivato in città per un confronto con le istituzioni culturali della città. A partire da Palazzo Romagnoli. Sgarbi si è concesso una posa con all’orizzonte piazza Saffi che ha subito pubblicato sui social con questa frase: “Tranquilli, nessuna nostalgia. Sto solo ammirando Piazza Aurelio Saffi. Ma di questi tempi, in cui anche una postura può suscitare polemiche, è meglio precisare”.