Visitatore "no green pass" respinto all'ingresso del festival, inveisce e scalcia per protesta

Si è tenuto nel weekend appena passato "Meet the Docs! Film Fest", il festival dedicato al cinema documentario. Proiezioni, confronti, workshop, masterclass, incontri speciali ma anche dj et, luoghi recuperati e convivialità. Quattro giorni ricchi e vari, declinati su temi specifici ma uniti da un unico filo conduttore: "le storie di un altro mondo". È stato questo, infatti, il titolo della quinta edizione della kermesse.Un ricco programma che ha attirato pubblico anche da fuori territorio, dall'Emilia, oltre che dalle altre città romagnole, un segnale che alla sua quinta edizione il festival forlivese, diretto e organizzato da Sunset, si consolida e acquisisce sempre più prestigio.

Organizzato dal 14 al 17 ottobre all'ExAtr, è stato anche il primo appuntamento arrivato dopo il giro di vite sul Green Pass, reso obbligatorio per i posti di lavoro venerdì scorso, ma già obbligatorio per le iniziative culturali aperte al pubblico come in questo caso, dato che il festival, oltre agli spazi all'aperto, ha avuto come fulcro degli eventi una sala di proiezione dei documentari. La tensione sul green pass di questi giorni si è riverberata anche sull'iniziativa culturale all'Ex Atr nella serata di sabato scorso.

All'ingresso, infatti, al normale controllo del green pass di tutto il pubblico, come previsto dalla legge, ha fatto capolino anche un visitatore 'no green pass' che si è visto negare l'accesso in quanto non in regola con il certificato verde. Un 'no' gentile opposto dai volontari del festival che ha mandato su tutte le furie il visitatore che nell'ira ha preso ad inveire con forza e a scalciare contro un muro. Per fortuna è stato riportato alla calma in pochi minuti e invitato ad uscire dall'area dell'ingresso.