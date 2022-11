Visite guidate e laboratori per le scuole: presentata ai docenti l'offerta didattica dei Musei Civici di Forlì

Più di 30 docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Forlì-Cesena hanno preso parte mercoledì all’Educational gratuito sulle Collezioni Civiche del San Domenico, nel corso del quale sono state presentate le attività didattiche proposte dai Musei Civici di Forlì per l’anno scolastico 2022-2023. Si è trattato di un pomeriggio di incontro fra musei e insegnanti, durante il quale è stata presentata l’ampia proposta di visite guidate e laboratori per le scuole.

A seguire, la guida turistica Serena Togni ha accompagnato i docenti in una visita alla Pinacoteca Antica e alla Collezione Pedriali, offrendo un assaggio di ciò che potranno scoprire le classi in visita. Le attività didattiche di questo anno scolastico, in collaborazione con l’Atelier Comunale “Come Ti di Luna” e la Cooperativa Atlantide, danno inoltre grande spazio a Ebe di Canova, nell’anno in cui ricorre il secondo centenario dalla morte del grande scultore; ma anche alla Collezione Verzocchi, alla Collezione Pedriali e molto altro ancora, per raccontare in modo coinvolgente ai giovani il prezioso patrimonio culturale della città.

A partire dal 21 novembre il Museo Civico di Palazzo Romagnoli e il Museo Civico di San Domenico saranno quindi nuovamente frequentati dalle scolaresche in visita, in una prospettiva di comunità educante, nella quale essi sono intesi come interlocutori privilegiati delle scuole e fondamentali agenzie educative e culturali del territorio. Maggiori informazioni per i docenti sulle attività proposte e sulle modalità di prenotazione sono reperibili sul sito www.scopriforli.it o contattando lo Staff dedicato alla didattica alla mail didattica.musei@comune.forli.fc.it.