"All’ombra dei cipressi", tutto esaurito anche il secondo appuntamento. A luglio e agosto format estivo con visite serali

Prosegue l’iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura e con il contributo della Regione Emilia-Romagna “All’ombra dei cipressi”, progetto di valorizzazione tramite suggestive visite tematiche del Cimitero Monumentale di Forlì, una delle più significative architetture cimiteriali della Romagna. "Tutto esaurito anche il secondo appuntamento di visita guidata avvenuto domenica 5 maggio - viene comunicato dall'Unità Musei del Comune di Forlì -. I canali che registravano le prenotazioni avevano da tempo raggiunto il “sold out”, la data del 7 aprile (dedicata ai personaggi illustri del Risorgimento forlivese) aveva infatti moltiplicato le richieste ed attese dei cittadini interessati".

Per questo secondo incontro, i visitatori sono stati accompagnati alla scoperta di “monumenti e sculture di Artisti celebri”, come recita il sottotitolo dell’appuntamento. Accompagnati dalla competente guida di ConfGuide Forlì-Cesena Chiara Macherozzi, il pubblico ha potuto ammirare e approfondire opere in marmo e bronzo di importanti scultori e artisti come Roberto de Cupis , Apollodoro Santarelli, Bernardino Boifava e Domenico Rambelli in un cammino dal realismo di fine Ottocento, al liberty e simbolismo di inizio Novecento, alle successive tendenze dagli anni Trenta fino ai giorni nostri.

La prossima data dei tre appuntamenti primaverili è prevista per domenica 2 giugno e sarà dedicata a "I grandi donatori: la generosità dei forlivesi a favore dell’arte". Il primo gruppo parteciperà all'incontro alle 10,30; mentre il secondo alle 15 (ritrovo all’ingresso del Cimitero in via Ravegnana 235). "Visto l’interesse e la grande partecipazione delle visite primaverili, il progetto “All’ombra dei cipressi” curato dall’Unità Musei con il supporto dell’Unità Servizi Cimiteriali del Comune di Forlì e con il contributo della Regione Emilia-Romagna, ha previsto l’introduzione di un format straordinario con visite guidate serali - viene annunciato -. Nei mesi di luglio e agosto, sempre avvalendosi della voce narrante di una guida qualificata, il Cimitero Monumentale sarà presentato e illustrato nelle sue peculiarità all’imbrunire. Per l’occasione verranno proposti nuovi itinerari culturali- turistici".

Prenotazioni e informazioni

La partecipazione alle visite è gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni e informazioni : telefono 0543 712627;

e-mail: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it