Vita di coppia e decisioni che influiscono sul futuro: se ne parla in un incontro in Comune

Scegliere di vivere in coppia è una sfida quotidiana, fatta di soddisfazioni ma anche di fatiche e responsabilità: il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e il Centro Donna del Comune di Forlì, con la preziosa collaborazione dell’Ordine dei Notai e l’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, organizzano nuovamente questa apprezzatissima iniziativa che si svolgerà sabato, alle 11, nella Sala del Consiglio Comunale (Piazza Saffi, 8). Interverranno il notaio Cristina Scozzoli e dall’avvocato Roberta Maraldi.

A introdurre l'incontro sarà l'assessore al Welfare e politiche per la famiglia, Rosaria Tassinari. "Stare insieme e decidere di creare una famiglia non è mai una decisione semplice - argomenta -. Quella promossa dal Centro per le Famiglie in collaborazione con il Centro Donna è un’opportunità rivolta in particolare a chi sta per sposarsi, con rito civile o religioso, ma anche a chi andrà a convivere o convive già o attende un bambino. Si tratta di un’occasione preziosa per capire quale futuro si prospetta a chi decide di unirsi in matrimonio e diventare madre o padre". Iscrizioni su Icos al link del Comune di Forlì: https://icos.comune.forli.fc.it/. È raccomandato l'uso della mascherina.