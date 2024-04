"Vite Sospese" al fianco delle donne col tumore al seno: donazione per l'acquisto di un taxi rosa

Si è svolta Forlimpopoli la cerimonia di donazione di parte del ricavato del libro “Vite Sospese” del socio rotariano Marco Susanna all’associazione “Prevenzione Donna” per un totale di 700 euro. La consegna è stata effettuata dal Presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli, Daniele Carloni. "Prevenzione Donna" è un'associazione di volontariato che si occupa di benessere, armonia e bellezza per le pazienti oncologiche prima durante e dopo le terapie. Estetista, tatuatrice, senologo, coach, medici e terapisti accolgono le pazienti subito dopo la diagnosi e le accompagnano nel loro percorso cercando di non farle mai sentire sole, ma soprattutto le aiutano a non perdere la femminilità che purtroppo è messa a dura prova durante le terapie alopecizzanti.

Il gruppo è stato fondato dal dottor Daniele De Falco Alfano, Medico Chirurgo specialista in Radiodiagnostica presso la Breast Unit dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna. "Benessere, armonia, bellezza, prima, dopo durante le terapie è il compito che ci prefiggiamo - queste le parole pronunciate dalle componenti dell’associazione nella sede provinciale di Forlimpopoli di Via Baldelli 6, al presidente del Club Daniele Carloni -. Nel contesto di una patologia così importante e delicata in cui le persone non vogliono sentirsi malate agli occhi di chi le guarda, l’estetica è luce ai loro sguardi. Cerchiamo di restituire una dignità ad una persona provata da una diagnosi che spesso non viene comunicata nemmeno con l’importanza e la grazia che le compete".

"Cerchiamo di dare un supporto su tutto ciò che può essere il bisogno del paziente oncologico, senza sostituirci all’oncologo, ma solo come aggiunta alle terapie convenzionali. Siamo volontarie, parte di una organizzazione no profit, sempre in prima linea e sempre col sorriso sulle labbra. Ci mettiamo Forza e Cuore, crediamo in ciò che facciamo con l’entusiasmo di vedere rifiorire il volto e lo sguardo di una speranza sconvolta inizialmente dalla diagnosi, soprattutto alla luce della solitudine che spesso avvolge le persone ad affrontare il “calvario”", concludono. Il dono del club rotariano contribuirà all’acquisto di un’auto ribattezzata “Taxi rosa” che accompagnerà le pazienti durante le fasi più delicate delle terapie oncologiche.