Vittima del covid, conclusa l'iniziativa benefica in memoria di Nullo Mangelli: la famiglia dona alla Pro Loco 1400 euro

Ha fruttato 1.400 euro, destinati alla sistemazione di aree pubbliche di Bertinoro, l'iniziativa solidale della famiglia Mangelli in memoria del caro Nullo, scomparso a metà marzo dopo aver contratto il covid-19. Per ricordare una delle colonne portanti della locale Pro Loco, era stata organizzata un’iniziativa benefica promossa in collaborazione con il figlio, e associato, Filippo Mangelli. Sono state messi in vendita quindici scatti artistici realizzati da Filippo Mangelli, che spaziavano dalla meravigliosa Matera a Manhattan. La raccolta ha fruttato 1.400 euro.

La Pro Loco di Bertinoro, attraverso un post pubblicato su Facebook, "ringrazia di cuore la famiglia Mangelli per la generosa donazione in memoria del caro Nullo. Sono stati donati per le attività dell’associazione mirate alla sistemazione di aree pubbliche di Bertinoro (all’interno del patto di collaborazione con l’amministrazione comunale) 1400 euro, raccolti grazie alla vendita di fotografie realizzate dal nostro socio e figlio di Nullo, Filippo. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questo progetto e ringraziamo ancora di cuore la famiglia Mangelli".