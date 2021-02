Vittime delle Foibe, Forlì celebra il "Giorno del Ricordo": bandiera a mezz'asta in Comune

Mercoledì si celebrerà il "Giorno del Ricordo" in memoria delle Vittime delle foibe, dell'Esodo Istriano, Fiumano, Giuliano e Dalmata e delle vicende del confine orientale. La cerimonia istituzionale si svolgerà quest'anno, causa la normativa per l'emergenza covid, in forma simbolica e limitata alle rappresentanze istituzionali, associative e delle famiglie degli Esuli. L'appuntamento è in programma in via Martiri delle Foibe, a Forlì, al monumento "La pietra del ricordo" che fu inaugurato l'anno scorso grazie al lavoro degli studenti del LIceo Artistico Canova e della ditta V.I.V. Vallicelli Metalmeccanica, con il contributo di Bonfiglioli Group.

Al monumento sarà deposta una corona commemorativa e seguiranno brevi interventi da parte del sindaco Forlì Gian Luca Zattini e di un rappresentante delle famiglie degli Esuli. Per il Giorno del Ricordo verrà disposta l'esposizione a mezz'asta delle bandiere sul palazzo comunale e sarà pubblicato un videoclip commemorativo sul sito www.comune.forli.fc.it. La cerimonia si terrà nel rispetto delle norme anti-covid, con attenzione al distanziamento sociale e senza invito al pubblico.