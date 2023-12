Vittime di violenze, crescono le richieste d'aiuto al Centro Donna: per 32 maltrattamenti dal coniuge

Sono ancora troppe le donne vittime di violenza, anche nel Forlivese. E' quanto emerge dal report delle attività del Centro Donna relativo 2022 e 2023 e aggiornato al 31 ottobre scorso. Nel 2022 sono 334 le donne prese in carico dal Centro Donna, 144 delle quali vittime di violenza e maltrattamenti (86 italiane e 58 straniere), mentre solo nel corso del 2023 sono 211 quelle assistite (108 quelle che hanno subito delle violenze). Sono 66 coloro che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza, già sei in più rispetto a tutto l'anno precedente. A chiedere aiuto sono soprattutto le donne tra 25 ed i 45 anni: 119 hanno subito maltrattamenti dal fidanzato, 49 da ex partner, 119 dal fidanzato, trentadue dal coniuge, diciannove dal convivente, diciassette in ambito familiare, otto da un conoscente, tre da un vicino di casa, due da un estraneo e due dal datore di lavoro.

"La città di Forlì ha scelto di investire concretamente sui diritti delle donne e le pari opportunità, contrastando la violenza di genere e sostenendo in ogni modo le donne vittime di abusi - sono le parole del sindaco Gian Luca Zattini -. Il Centro Donna è un servizio gratuito del Comune di Forlì in grado di accogliere ed indirizzare le persone verso i servizi del territorio, aiutandole a scegliere il percorso più rispondente alle specifiche esigenze. Comprende la fase di accoglienza, gli spazi di ascolto psicologico, di consulenza giuridica ed un centro di documentazione". Dal primo cittadino un ringraziamento "a tutte le operatrici che lavorano nel Centro, alla responsabile Giulia Civelli a tutte le associazioni femminili del territorio che sostengono la lotta contro la violenza di genere".