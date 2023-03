La sciagura aerea di Roma: tra le vittime anche il pilota conosciuto nel corso di "Cultura Aeronautica"

Sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello le vittime della sciagura aerea avvenuta martedì mattina a Collefiorito, frazione di Guidonia, comune nella periferia est di Roma. Proprio con il maggiore Meneghello ForlìToday aveva volato in occasione della presentazione del corso di "Cultura Aeronautica", rivolto agli studenti delle scuole superiori di Forlì, svoltosi alcune settimane fa.

Il tenente colonnello Cipriano aveva compiuto 48 anni il 5 febbraio scorso. Era nato a Taranto ed era entrato in aeronautica nel 1996 dopo aver frequentato il 117simo corso Allievo ufficiale pilota di complemento. Cipriano era pilota istruttore sui velivoli U208A, Aliante G103, MB339-CD, con alle spalle 6mila ore di volo.

Il maggiore Meneghello avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 18 agosto. Nato a Legnago (in provincia di Verona), era arrivati in Aeronautica nel 1999 a seguito del 119simo corso Allievo ufficiale pilota di complemento. Era pilota istruttore abilitato sui velivoli U208A, Aliante G103, con le sue 2.600 ore di volo effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali.

L'indagine

La dinamica dell'incidente nel quale hanno perso la vita il tenente colonnello Cipriano ed il maggiore Meneghello "è in fase di accertamento". Sull'accaduto la forza armata "avvierà già nelle prossime ore un'inchiesta di sicurezza del volo", si legge in una nota dell'aeronautica che sottolinea come la notizia è "stata comunicata alle famiglie dei due ufficiali", alle quali il capo di stato maggiore dell'aeronautica, generale Luca Goretti, a nome dell'intera Forza armata, "si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio".

Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto a pochi chilometri dall'aeroporto militare di Guidonia, nell'ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di specialisti dell'aeronautica militare che stanno continuando ad operare per mettere in sicurezza e circoscrivere le aree dell'impatto. Sul caso anche la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo.

