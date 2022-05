Vittorio Sgarbi incantato dalla mostra sulla Maddalena: "Esposizione sublime"

Il critico d'arte, Vittorio Sgarbi, ha visitato domenica la mostra sul "Mistero e l’Immagine della Maddalena" promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ai Musei San Domenico. Sgarbi si è soffermato a lungo nelle sale che ospitano la mostra, accompagnato dal direttore generale Gianfranco Brunelli, lodandone la ricchezza e complessità dei punti di vista, tanto da non esitare a definirla “sublime”. Per chi non l’avesse ancora visitata si ricorda che la mostra è aperta anche nei giorni festivi, come il 2 giugno, con l’orario prolungato dalle 9.30 alle 20.