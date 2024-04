Vive a Los Angeles ma è romagnola d'adozione, gara di solidarietà per la prof d'inglese affetta dal tumore al cervello

Los Angeles chiama la Romagna, e la Romagna risponde. Il cuore grande dei romagnoli si è subito messo in moto quando a Forlì si è sparsa la voce che Angela Ellis, una simpatica americana che per una dozzina d'anni è stata insegnante di inglese all'Università degli adulti e lettrice in varie scuole del capoluogo, si è ammalata gravemente e ha bisogno di cure molto costose. Angela, che pur essendo tornata a vivere a Los Angeles trascorre le vacanze estive nella sua casa di Valverde, a Cesenatico, è stata colpita da una rara forma di tumore al cervello.

Un tumore incurabile e inoperabile, spiega suo marito, il musicista Richard Danielson, nel video per la raccolta fondi. Per provare il tutto per tutto servono cure sperimentali molto costose che la sanità americana, al contrario di quella italiana, non passa. E così è partita la raccolta fondi per aiutare Angela, ormai romagnola d'adozione, con l'obiettivo di arrivare a 115 mila dollari. Le donazioni sono state moltissime e in poco tempo si è già superata quota 83 mila dollari, ma gli amici forlivesi hanno piacere di far sapere a tutti che Angela, quell'Angela così vitale e simpatica, ha bisogno dell'aiuto della sua Romagna. Un gesto anche piccolo ma che può fare la differenza.