"Vivere la Legalità 2023", la valorizzazione del patrimonio culturale: dibattito di grande interesse all’Arena San Domenico

L'edizione 2023 della rassegna "Vivere la Legalità" è iniziata con una serata di grande interesse intitolata "Sfregio all'arte. La bellezza e la storia: proprietà di nessuno, possesso di tutti”. Un tema particolarmente attuale sul quale si sono confrontati esperti di primo livello impegnati quotidianamente nell'opera di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. L'appuntamento, che è stato aperto dall'introduzione dell'assessora Maria Pia Baroni, si è svolto giovedì all'Arena San Domenico di Forlì con la giornalista Patrizia Lancellotti, caporedattrice del Corriere Romagna, nelle vesti di moderatrice.

Grazie al suo coordinamento e agli spunti di sollecitazione, la serata hanno ha acceso un dibattito a più voci con gli interventi del professor Mario Caligiuri (docente di Intelligence ed educazione alla democrazia dell'Università della Calabria), di Annalisa Palomba (Consigliere Penale della Corte di Appello di Torino) del Tenente Colonnello Giuseppe De Gori (Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna) e dello storico dell’arte Claudio Spadoni. Ospite teatrale d'eccezione è stato l’attore Alessio Boni che ha proposto interpretazioni di letture a tema mentre l'intervento musicale è stato curato da Fausto Beccalossi e Joe Pisto.

“Con questo percorso - sottolinea l'assessora Baroni - vogliamo declinare il fattore "legalità" in tutti i suoi aspetti: civico, etico, giuridico. Ma soprattutto nella dimensione quotidiana, cioè nella capacità di guidare i comportamenti sociali e personali tutti i giorni. Per far questo, passo dopo passo, stiamo ampliando lo scenario delle tematiche affrontate. Come il patrimonio culturale che è allo stesso tempo valore educativo, economico ed identitario perché è matrice capace di ingenerare sentimento di appartenenza alle comunità. Ribadisco: ogni atto di illegalità contro di esso, è un atto di illegalità contro tutti e contro ognuno di noi.” La rassegna è organizzata dall'Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì in collaborazione con l’associazione No.Vi.Art. Il prossimo incontro è in cartellone per la serata del 6 luglio e avrà come titolo “L’affaire Pompei”. L’ingresso è gratuito, ed è consigliata la prenotazione al numero dello IAT-HUB 0543 712362; email: iat@comune.forli.fc.it