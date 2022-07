"Vivere la legalità", il primo appuntamento si concentra sul dono dell'aria: ospiti d'eccezione

Nelle serate del giovedì del mese di luglio, il 14, 21 e 28, l?Arena Estiva dei Musei San Domenico ospiterà la rassegna "Aria Terra Acqua", promossa e sostenuta dall?Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì all'interno del progetto "Vitamina (L)egalità 2022" e organizzata in collaborazione con le realtà territoriali di ?Friday for Future? e WWF. Tre serate dedicate alla conoscenza e alla diffusione dei valori della Legalità con particolare attenzione alle giovani generazioni, al fine di sviluppare una maggiore coscienza civica nella scelta delle proprie regole di vita sociale e dei valori di democrazia. L?educazione alla legalità favorisce la consapevolezza di valori condivisi per prendere parte concretamente all'azione civica nelle sue molteplici forme e riscoprire il valore del bene comune, evidenziando, altresì, l'importanza per ciascuno di noi di assumersi delle responsabilità all'interno della comunità di appartenenza. Quest?anno l?attenzione sarà concentrata sui temi ambientali e sul rapporto tra Ambiente e Legalità.

Si parte giovedì 14 luglio, alle ore 21:00, con ?Che atmosfera? Il dono dell'aria: responsabilità individuale e collettiva? un appuntamento di grande spessore culturale, scientifico e civico con protagonisti d?eccezione. La serata verrà aperta dal saluto del Sindaco Gian Luca Zattini e dall?introduzione dell?Assessore alla Legalità Pia Baroni. Prima di passare la parola ai relatori della serata è previsto un momento di presentazione delle associazioni che collaborano alla rassegna, ?Wwf - Forlì Cesena? e ?Fridays for Future Forlì? che illustreranno le ragioni e gli obiettivi del proprio impegno.

Ospite culturale dell?incontro sarà il grande attore di teatro Ugo Pagliai che proporrà interpretazioni di forte impatto emozionale di opere che fungeranno da riferimento per il dibattito: il Cantico delle creature di San Francesco, Elegia del buon governo di Solone e La pioggia nel pineto di Gabriele D'Annunzio. Il tema dell?aria vedrà quindi svilupparsi un confronto di alto spessore che coinvolgerà Fra Giulio Cesareo del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR e docente di Fisica del clima presso l'Università degli Studi Roma Tre e Gianfranco Brunelli, Direttore de Il Regno giornalista, politologo e autorevole curatore di esposizioni d?arte. Ad arricchire il programma della serata contribuiranno due video realizzati dalle ragazze e dai ragazzi forlivesi del movimento ?Fridays for Future? che proporranno riflessioni anche di carattere locale.

Si proseguirà nelle serate di giovedì 21 e giovedì 28 luglio, con il focus dedicato a Terra e Acqua, autorevoli relatori ed esperti, momenti di cultura, poesia e musica, altri video realizzati dalle associazioni di impegno ambientale. L?ingresso è gratuito. E' consigliata la prenotazione: IAT, tel. 0543712362, iat@comune.forli.fc.it, dal lunedì alla domenica ore 9-13 e 14-19. Tutti i cittadini sono invitati.