Vivere la montagna in sicurezza: per i più piccoli una lezione gioco col Soccorso Alpino

"Una montagna di sicurezza". E' questo il titolo dell'evento che il Soccorso Alpino ha voluto dedicare sabato pomeriggio ai più piccoli allo scopo di educarli nell'importanza del sapersi muovere in sicurezza in montagna. L'appuntamento si è svolto nell'ambito di una festa organizzata a Campigna dalla locale Pro Loco e dagli albergatori della zona, col patrocinio del Comune di Santa Sofia. Il personale della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino ha mostrato ai bimbi alcuni piccoli accorgimenti da mantenere quando ci si reca in montagna, "perché divertirsi è bellissimo, ma farlo in sicurezza ancora di più", evidenzia il capostazione di Monte Falco, Valerio Gualtieri. I tecnici del Soccorso Alpino hanno montato una piccola teleferica per far divertire i bambini e anche come gesto simbolico dimostrativo per la famiglie per far comprendere, ai più grandi e piccini, che giocando si possono imparare tanti aspetti della sicurezza in montagna. "Non si può parlare sempre degli interventi di soccorso in montagna e delle esperienze negative di altri; c'è un grande valore in questi momenti in cui possiamo far divertire altri tramite il gioco e lasciare un messaggio positivo e questo è un momento davvero unico", conclude Gualteri.