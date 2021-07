Vivono nelle 'case popolari', ma c'è chi ha auto di lusso: controlli sui redditi, 25 segnalazioni

Nuovo passo avanti del progetto “Case sicure”, iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale di Forlì per migliorare la civile convivenza e la qualità della vita nelle abitazioni di edilizia popolare. "Oltre alle installazioni di videosorveglianza e agli interventi di potenziamento della sicurezza, messi in atto attraverso maggiori controlli di prossimità e anche opere di riqualificazione degli spazi, questa Giunta ha come obiettivo primario quello del rispetto della legalità in tutti i suoi aspetti", affermano il vicesindaco con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo e l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari per annunciare un ulteriore passo in avanti di "Case sicure".

"Al termine di una mirata attività di controllo - sottolineano - l'amministrazione comunale di Forlì e l'azienda Acer hanno provveduto a inviare alle Autorità competenti 25 segnalazioni relative a casi di mancanza di congruità tra stile di vita e dichiarazioni della situazione economica". Ciò è emerso a seguito di un puntuale monitoraggio dei redditi e dei patrimoni dei nuclei familiari degli assegnatari che hanno avanzato richieste di prestazioni sociali agevolate.

"E' stata un'attività di controllo doverosa e necessaria - afferma Mezzacapo - che ha fatto emergere chiare situazioni di mancanza di regolarità e stridenti ambiguità. Mi riferisco all'evidente contrasto tra stile e tenore di vita di alcune persone e quanto dichiarato dalle stesse in sede di situazione economica familiare".

Prosegue il vicesindaco: "Mi piace essere chiaro al riguardo. Come si concilia la richiesta di regimi di agevolazione con il possesso di auto di estremo lusso, sfoggiate e quasi ostentate nei parcheggi condominiali, o il possesso, nelle abitazioni, di beni e strumentazione elettronica di altissimo valore? Personalmente auspico che il maggior numero di persone possibili possa accrescere il proprio tenore di vita ma in questi casi non è più giusto avere accesso ad agevolazioni sociali perchè verrebbero sottratte a coloro che ne hanno realmente necessità. E' un fatto di giustizia quello che dobbiamo affermare: giustizia, legalità e rispetto".

Il controllo incrociato su redditi, patrimoni e dichiarazioni Isee segue di poco più di una settimana l'avvio di verifiche a seguito di segnalazioni che hanno portato all'allontanamento di persone che risiedevano arbitrariamente in garage o spazi comuni di case popolari senza averne diritto e in modo abusivo. "Le indagini spettano ora alle Autorità giudiziarie competenti e richiederanno certamente tempi non brevi, a causa del numero elevato e dei tempi tecnici di verifica normativo e giuridica. Certo è che - concludono gli amministratori comunali - che il segnale della Giunta è chiarissimo: "Case sicure" non permetterà più di approfittare dei benefici sociali a chi non ha i requisiti, in modo da poter aiutare concretamente coloro che necessitano di prestazioni sociali agevolate".