Voce alle comunità verso il nuovo Piano Urbanistico Intercomunale: oltre mille opinioni raccolte, ora gli incontri

L’Amministrazione comunale di Santa Sofia, insieme agli altri otto Comuni delle vallate del Montone e del Bidente, è tra i protagonisti del progetto “Rin9Rà”, promosso dall’Unione dei Comuni della Romagna forlivese e finanziato dalla Regione Emilia Romagna, un percorso partecipativo per coinvolgere le nostre comunità nella definizione degli indirizzi di sviluppo dei territori di Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio, giungendo insieme a redigere il nuovo Piano Urbanistico Generale intercomunale.

Gli abitanti del territorio hanno fatto sentire da subito la loro voce, rispondendo alle domande di un articolato questionario: le tante risposte ricevute - 1174 in totale (504 dagli under 16, 150 dagli under 30, e 520 dagli over 30) hanno permesso di indagare punti di forza e debolezza del territorio, sfide e opportunità da cogliere, criticità e cambiamenti da affrontare, potenziali vocazioni e priorità per un concreto sviluppo comune. Sono emerse riflessioni su temi rilevanti, da approfondire insieme nell’ambito di tre incontri di

confronto.

Il primo "Un territorio amisura di giovani", si terrà venerdì a Santa Sofia, mentre il secondo il 21 ottobre a Rocca San Casciano avrà come tema "Gli usi temporanei per rigenerale". Chiude il ciclo di incontro "Le comunità energetiche", di cui si discuterà a Tredozio il 28 ottobre. Tutti gli appuntamenti si terranno dalle 18.30 alle 20, con gli incontri aperti a tutte le persone che abitano o lavorano nei 9 Comuni partecipanti al progetto. Per questioni logistiche è necessario dare conferma della propria partecipazione ad uno o più degli incontri in calendario, inviando una email a ufficioassociatouma4@romagnaforlivese.it (agli iscritti sarà inviata una email qualche giorno prima con le indicazioni logistiche e ulteriori dettagli sui contenuti).