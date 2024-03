“Voci di pace in un mondo in guerra”: a Civitella la Via Crucis con un centinaio di figuranti

“Voci di pace in un mondo in guerra”: è il motto che accompagna la tradizionale Via Crucis animata che si snoderà tra le vie di Civitella domenica 24 marzo. Un centinaio di figuranti di tutte le età da circa un mese si stanno preparando all’evento che rivisiterà la Passione di Gesù con rappresentazioni e quadri viventi. I versi del Vangelo di Marco e le parole di papa Francesco accompagneranno momenti salienti della Settimana Santa fino alla Resurrezione con la regia dell’associazione culturale “Diego Fabbri” e della parrocchia di Santa Maria in Borgo.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

La tradizione, interrotta per qualche anno, si ripropone tra la torre civica del paese bidentino e il Santuario della Beata Vergine della Suasia. A tappe, saranno letti e commentati brani delle Scritture sottolineati dalle scene attraverso le quali numerosi volontari, bambini del catechismo e loro educatori compresi, proporranno in modo “tridimensionale” gli episodi più rilevanti cari all’esperienza cristiana. Oltre a essere una riproposizione condivisa, per tutte le età, è soprattutto un’occasione di preghiera, con un pensiero speciale alle popolazioni che in questo momento sono sotto il fuoco della guerra. In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà venerdì 29 marzo.