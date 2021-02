Voglia di neve in attesa della riapertura degli impianti. In Campigna anche ausiliari per evitare il caos nei parcheggi

Via libera allo sci dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla. È quanto ha deciso il Comitato tecnico scientifico al termine della riunione in cui è stato esaminato il protocollo messo a punto dalle Regioni lo scorso 28 gennaio. In attesa della riapertura degli impianti, la Campigna sta accogliendo tanti forlivesi: chi può ha approfittato della festa patronale della Madonna del Fuoco per allungare il weekend, cogliendo l'occasione per trascorrere qualche ora sulle nevi dell'Appennino.

Sabato e domenica sono in programma diverse ciaspolate, dalle 9,45 alle 17, con partenza dal Passo della Calla verso i crinali innevati della Romagna organizzateda AlterTrek, organizzate su un percorso ad anello di 4 chilometri con ritrovo al Parcheggio Fangacci (parcheggio piste da sci) nei pressi di Campigna alle 9.45 e alle 14. Le ciaspolate saranno effettuate entro i confini regionali e in regime di zona gialla. Per evitare assembramenti saranno presenti diversi ausiliari per organizzare i parcheggi dal Passo della Calla, alla Burraia e ai Fangacci.

Spiega in un post su Facebook il sindaco Daniele Valbonesi: "Ho preso contatti con i responsabili delle forze dell’ordine (carabinieri, carabinieri forestali, polizia provinciale e locale), che saranno impegnate sul campo e che dovranno coordinarsi sul modello già sperimentato positivamente lo scorso 20 dicembre quando i controlli furono effettuati a Corniolino, Campigna e al Passo della Calla e che impedirono il caos avvenuto il 14 dicembre quando il traffico bloccò i tratti delle provinciali da Campigna al Passo della Calla fino ai Fangacci e furono elevate 160 sanzioni".