"Vogliamo diritti e democrazia sindacale", una giornata di sciopero di Adl Cobas ai magazzini Coop

I lavoratori dei magazzini Coop Alleanza 3.0 di Cesena e di Forlì organizzati con il sindacato Adl Cobas hanno scioperato per 24 ore in occasione della giornata di sciopero generale dei sindacati di base.

Venerdì 2 dicembre è stata infatti proclamata da varie sigle del sindacalismo di base una giornata di sciopero nazionale con manifestazioni per denunciare alcune delle questioni centrali di questa fase che vanno dalla guerra, alla crisi climatica, alla questione del carovita, dei salari bassi, dell’attacco ai diritti sociali. "Come ADL Cobas - spiega il sindacato - abbiamo deciso di aderire alla giornata di sciopero nei vari settori nei quali siamo presenti e pensiamo che sia fondamentale cercare di costruire giornate di lotta nello spirito di quello che abbiamo visto a Bologna il 22 ottobre, dove il Collettivo di fabbrica GKN è riuscito a portare tantissime realtà sociali a convergere lasciando intravedere una prospettiva concreta di lotta contro un modo di produzione che sta devastando il pianeta, aumentando a dismisura le differenze sociali, alimentando i conflitti bellici (in primo luogo quello della guerra in Ucraina), comprimendo salari aumentando la precarietà, tra sformando ogni aspetto della vita in fonte di profitto. La piattaforma di rivendicazione presentata durante lo sciopero si pone l’obiettivo di ottenere democrazia sindacale, diritti e retribuzioni dignitose all’altezza del caro-vita e omogeneità e uguaglianza delle condizioni di lavoro e di contrattazione di secondo livello in tutti i magazzini Coop dell’Emilia Romagna", conclude Adl Cobas.