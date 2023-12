"Vogliamo fare di Forlì una città attrattiva e vivace": parte la raccolta fondi a sostegno delle attività culturali

Partirà a gennaio “Cultura Attiva”, il primo progetto di crowdfunding civico ideato dal Comune di Forlì con l’obiettivo di sostenere nuovi progetti in ambito culturale dedicati alla città. Il bando - realizzato in collaborazione con Ginger Crowdfunding - è rivolto a soggetti no profit singoli o riuniti in gruppo con sede sul territorio locale che abbiano l’obiettivo di realizzare progetti e attività con una forte valenza per il rilancio e la valorizzazione della cultura della nostra città.

Sulla scia di grandi città come Milano e Venezia che già hanno adottato questo strumento ottenendo ottimi risultati, anche Forlì ha deciso di cimentarsi in questa operazione di sviluppo locale, avanzamento sociale e promozione culturale rivolta alla sua cittadinanza. "Uno degli obiettivi di questa Amministrazione Comunale è quello di rendere la città di Forlì attrattiva, vivace e culturalmente innovativa anche mediante il sostegno di iniziative culturali di qualità destinate alla cittadinanza. - spiega l'assessore alla Cultura Valerio Melandri -. Il crowdfunding civico ci permette di raggiungere questo traguardo perché indirizzato alla raccolta fondi a supporto di attività culturali che possano arricchire Forlì, sempre in un’ottica di collaborazione e sinergia tra settore pubblico e privati. Con questo strumento, il soggetto organizzatore di una campagna di raccolta fondi sfrutta le potenzialità dei mezzi di comunicazione digitale per raggiungere un ampio numero di persone e coinvolgerle nella realizzazione di un progetto attraverso una donazione"

Il progetto avrà un doppio valore: Ginger Crowdfunding curerà un corso di formazione di crowdfunding a partecipazione obbligatoria per le associazioni che vorranno candidare i loro progetti di raccolta fondi e il Comune si impegnerà a coprire il 40% del costo totale - per un massimo di 4.000 euro - di ciascuno dei 10 progetti selezionati che avranno raccolto in autonomia il restante 60% dell’obiettivo. Per iscriversi al percorso formativo obbligatorio per la partecipazione al bando ci sarà tempo tra il 15 gennaio e il 15 febbraio; successivamente alle due giornate di formazione da tenersi nella prima metà di marzo, i soggetti avranno 30 giorni per presentare le proprie campagne di crowdfunding civico, sempre sotto la guida e il supporto di Ginger. Per conoscere meglio il bando il Comune di Forlì ha organizzato un evento di presentazione organizzato per giovedì 18 gennaio alle 17 nel Salone dell’Incontro a Palazzo Romagnoli, in via Albicini 12. Per scoprire tutti i dettagli di “Cultura attiva” visitate il sito https://www.ideaginger.it/partner/comune-di-forli.html