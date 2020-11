Volantinaggi in bici, controlli della Polizia: titolare di una ditta nei guai, impiegava un cittadino irregolare

Tre stranieri di nazionalità indiana sono stati denunciati a vario titolo, dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti in città. La denuncia è scaturita a seguito dell’identificazione e controllo di soggetti che operano al volantinaggio e distribuzione materiale pubblicitario. L'attività è iniziata quando gli agenti hanno notato fermo sul ciglio della strada il furgone a bordo del quale viaggiavano i tre stranieri: due di loro sono poi scesi, avviandosi al lavoro muniti di bici e di un pacco di materiale pubblicitario da distribuire.

Al controllo è risultato che uno di loro era clandestino, l’altro, seppur in regola, non aveva al seguito alcun documento di identità. Per questo motivo sono stati denunciati per le violazioni della normativa sul soggiorno. Alla guida del furgone vi era il titolare della ditta, che è stato denunciato per aver impiegato uno straniero irregolare sul territorio nazionale. Il clandestino è stato accompagnato in Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’attivazione delle procedure di espulsione.