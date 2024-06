Decolla la stagione estiva del Ridolfi: primi voli per Olbia, Lampedusa e Cagliari

Al decollo giovedì i primi tre voli - con destinazione Olbia, Lampedusa e Cagliari - del network GoToFly per la Summer Season 2024 dell'aeroporto di Forlì. I collegamenti su Lampedusa saranno attivi fino al prossimo 15 settembre con frequenza trisettimanale (martedì, giovedì, domenica). Verso Olbia si volerà tre volte la settimana (sempre il martedì, il giovedì e la domenica) fino a metà settembre. Su Cagliari doppia frequenza - giovedì e domenica - e voli garantiti anche in questo caso fino al 15 settembre. Sabato inizieranno invece i voli diretti per Catania e Trapani (destinazioni che proseguiranno oltre la Summer Season), mentre dal 21 giugno sarà la volta della Grecia: a cominciare da Karpathos (fino al13 settembre) e Lefkada (fino al 6 settembre). Dal 24 del mese, infine, al via gli aeromobili con meta finale Zante (fino al 9 settembre), Corfù (fino al 9 settembre) e Cefalonia (fino al 9 settembre).