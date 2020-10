Volo da un albero mentre raccoglie funghi: nella caduta riporta un trauma cranico

E' precipitato da un albero, riportando un trauma cranico. Incidente venerdì mattina, intorno alle 11.30, in un'area privata a Forlimpopoli, in via Agostini. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell'episodio un 64enne ha perso l'equilibrio mentre si trovava in cima ad un albero a raccogliere una particolare specie di funghi, impattando al suolo e riportando un trauma cranico e la frattura di un arto.

Fortunatamente non ha mai perso conoscenza nonostante l'entità della caduta. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica, il ferito è stato trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" per le cure del caso.

Foto di repertorio