Volo partito con 4 ore di ritardo, disagi per i viaggiatori

Ritardo di circa 4 ore e conseguenti disagi per i passeggeri aerei dei voli Forlì Catania e Catania Forlì di Aeroitalia, nella giornata di lunedì. A segnalare la problematica è l'associazione di tutela 'Italia Rimborso'. Il volo schedulato per le 7, diretto in Sicilia, è risultato partito alle 11,20. Di conseguenza ha accumulato ritardo anche il volo di ritorno della stessa tratta, dalla Sicilia a Forlì. Non sono noti i motivi del ritardo. 'Italia rimborso' ricorda da parte sua che è possibile attivare la richiesta di compensazione.