Volontari al fianco dei detenuti: una raccolta solidale di prodotti per l'igiene

Sabato, dalle 8,30 alle 19 davanti ai locali della "Saponeria" di via Decio Raggi 21/C, il gruppo "Voce di Maria-Amici di Carlo Acutis" della parrocchia di Regina Pacis organizza una raccolta di prodotti per l'igiene personale e degli ambienti, da destinare ai detenuti della Casa Circondariale di Forlì e, in parte, alle famiglie bisognose della parrocchia. In ottemperanza alle norme antiCovid, sarà possibile acquistare in negozio qualche prodotto consigliato e lasciarlo in un apposito carrello per la successiva sanificazione da parte dei volontari addetti alla loro inscatolazione.

L'iniziativa, nata per venire incontro alle necessità segnalate dal cappellano del Carcere don Enzo Zannoni, si svolge già da alcuni anni e riscontra sempre grande partecipazione, come conferma Raffaela Cesaro, responsabile del gruppo e coordinatrice della raccolta: "Abbiamo sempre sperimentato la verità del motto stampato sulla nostra pettorina: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Siamo sicuri che anche questa volta le persone ci sorprenderanno per generosità. Ringrazio fin d'ora chi aderirà a questa iniziativa di solidarietà".