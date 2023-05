Volontari della Cgil al lavoro nelle palazzine Acer alluvionate di via Aquileia e via Autoparco

Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Acer e volontari della Cgil stanno operando negli svuotamenti e ripristino delle palazzine Acer alluvionate di Via Aquileia e Via Autoparco. "Nelle operazioni molto complesse, hanno preso parte volontari e volontarie della Cgil di tutte le parti dell’Emilia Romagna e anche dell’Abruzzo ai quali va il nostro più sentito ringraziamento - afferma la segretaria generale della Cgil, Maria Giorgini -. Nell’ultima settimana inoltre abbiamo avuto la possibilità di utilizzare strumenti donati dalla Cgil Toscana e dalla Cgil Abruzzo, in una grande macchina di solidarietà".

"Ci vorrà tempo perché le cose tornino alla normalità ma certamente la collaborazione con Acer e i tecnici inviati in loco che hanno coordinato i lavori è stata fondamentale, collaborazione che auspichiamo si mantenga anche per il futuro in un contesto, quello delle Case popolari, dove le esigenze sociali e le fragilità presenti non possono che essersi acuite a fronte del grave evento che ci ha coinvolto", prosegue Giorgini. Dalla Cgil un ringraziamento a tutti i tecnici Acer, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tutto il personale impegnato nell'emergenza.