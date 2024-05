"Volontari: la felicità del dono", al Teatro Diego Fabbri si chiude il progetto "Avis Scuola"

L’attesa e l’entusiasmo per la giornata conclusiva del progetto “Avis Scuola” quest’anno è più forte che mai, vista la cancellazione dell’evento, lo scorso maggio, a causa della tragica alluvione che aveva colpito la Romagna. Con rinnovato slancio, gli studenti di otto Istituti Comprensivi cittadini si sono messi all’opera intorno al tema “Volontari: la felicità del dono”, proposto come traccia della rassegna organizzata dall’Avis Comunale di Forlì e condiviso con i docenti per promuovere l’espressione creativa degli alunni intorno agli argomenti cardine della mission dell’Associazione.

Come ogni anno, la sezione forlivese dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue ha effettuato incontri divulgativi rivolti alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado della città di Forlì, entrando in contatto con circa 1.100 ragazzi nel corso dell’anno scolastico 2023-2024. Oltre a questo, è stato indetta l’ormai tradizionale rassegna – un’iniziativa che trova continuità sul territorio da ben 33 anni – la cui giornata conclusiva si terrà martedì 14 maggio 2024, dalle 9.30 alle 11.30, al Teatro Diego Fabbri. L’appuntamento è promosso in occasione della XXXIII° Giornata Avis della Solidarietà e coinvolgerà circa 380 studenti di otto Istituti Comprensivi forlivesi, attesi per portare sul palco i lavori inediti, prodotti con il supporto dei docenti, sulla tematica proposta. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Forlì.

Come previsto dal bando della rassegna, i ragazzi sono stati invitati ad esprimere la loro libertà inventiva sull’argomento oggetto del bando, in riferimento a tre ambiti: attraverso la composizione di un brano musicale (parole e melodia), attraverso un brano da raccontare, oppure attraverso la lettura di una poesia con il sottofondo musicale realizzato dalla classe o dal gruppo concorrente. Ciascuna delle otto scuole secondarie che hanno aderito – “P. Maroncelli”, “G. Mercuriale”, “B. Croce”, “M. Palmezzano”, “C. Sforza”, “G. Fiorini”, “San Martino in Strada”, “P. Zangheri” – ha affidato l’interpretazione del brano ad un gruppo di massimo 60 elementi. Sono dunque attesi al Teatro Diego Fabbri 380 alunni, ai quali si aggiungono anche docenti ed accompagnatori. A tutti gli studenti che si esibiranno il 14 maggio è stata donata una maglietta da indossare in occasione della cerimonia conclusiva al Teatro Diego Fabbri. Il disegno rappresentato sulla T-shirt è stato realizzato da Anna Maria Faggi, che ha svolto il Servizio Civile Universale presso Avis Forlì nel 2023-2024.

La proficua collaborazione che Avis ha consolidato con le scuole del territorio si traduce anche in una donazione di 1.000,00 euro che l’Associazione ha scelto di destinare a ciascun Istituto Comprensivo coinvolto come premio per la partecipazione e come contributo destinato ai progetti musicali e all’acquisto di strumenti musicali o del necessario per l’esibizione. In aggiunta a questo riconoscimento, a tutti i giovani delle classi seconde incontrati in aula per promuovere la cultura del dono di sangue ed emoderivati è stato donato un quaderno.