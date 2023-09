I volontari dalla maglietta gialla aiutano a far ripartire Forlì, ripristinati i giardini di alcune abitazioni

Nei giorni scorsi i Ministri Volontari di Scientology hanno organizzato ulteriori interventi per aiutare i cittadini di Forlì colpiti dall’alluvione di maggio. Il primo intervento ha visto la consegna al Comitato del Quartiere Romiti, di diverso materiale per la pittura donato da un’azienda edile locale per ripristinare gli edifici del comitato. Poi i Ministri Volontari sono intervenuti in due abitazioni forlivesi, per ripristinare i giardini che erano ancora sommersi dal fango.

Infine, grazie alla collaborazione con l’associazione locale “I Bambini al Primo Posto”, sono stati recuperati dei mobili donati dai cittadini di Cesena e sono stati consegnati ad una famiglia in difficoltà di Forlì. I Ministri Volontari continuano ad operare sul territorio per cercare di far ripartire la loro città intervenendo dove c’è bisogno con i mezzi che hanno a disposizione.

“Un Ministro Volontario non chiude gli occhi di fronte al dolore, al male e all'ingiustizia dell'esistenza. Al contrario, è addestrato per risolvere tali circostanze e per aiutare gli altri a ottenere sollievo da esse e a raggiungere una nuova forza spirituale” scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard.