Aborto, a Forlì i volontari pro vita nei consultori c'erano già: "12-13 donne rinunciavano ad abortire, ora purtroppo meno"

La legge che norma la presenza di associazioni pro life nei consultori ai quali si rivolgono le donne che intendono abortire, approvata nei giorni scorsi, sta facendo discutere tutta Italia, ma non rappresenta una grossa novità a Forlì. Nel 2007 era infatti stato attivato il ‘Protocollo Forlì' nei Comuni del comprensorio forlivese, che prevedeva già da allora il coinvolgimento di operatori sociali, sanitari e del privato sociale, con l’obiettivo di sostenere e affiancare le donne e le coppie nel momento della decisione, senza delegarlo all’Ausl.

Secondo la nuova legge, che applica alcuni articoli della legge 194 del 1978, le Regioni nell'organizzare i servizi dei consultori, a cui le donne si rivolgono per poter ottenere il certificato medico con il quale accedere all'interruzione volontaria di gravidanza in ospedale, possono "avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità".

Una collaborazione già attuata a Forlì in passato, dato che il protocollo locale prevedeva che il primo colloquio al consultorio fosse con un assistente sociale, a cui spettava il compito di indirizzare la donna all’Ausl o ad un centro di aiuto nel caso volesse abortire o tenere il bambino, affrontandone le difficoltà. Un provvedimento che è cambiato nel 2014, anno in cui l’ostetrica dell’Ausl ha iniziato ad occuparsi del primo approccio, come avviene tuttora.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp



Andrea Taddeo è il presidente del Centro Aiuto alla Vita di Forlì. Cosa cambia per Forlì, quindi?

“La nuova norma non è altro che l’applicazione degli articoli 2 e 5 della legge 194 e a Forlì già da molti anni lavoriamo a più mani per aiutare le donne che decidevano di rivolgersi al consultorio. La nostra associazione, che nel 2022 ha aiutato 120 famiglie, ha sempre ascoltato le persone indecise riguardo all’abortire e aiutato con pannolini, omogenizzati e tanto altro materiale coloro che nonostante le difficoltà hanno deciso di tenere il bambino”.

Il Protocollo di Forlì è nato nel 2007 poi c’è stato una modifica: si è notato questo cambiamento?

“Intanto credo sia giusto che il primo approccio debba essere con un assistente sociale formato che indichi alla donna la migliore strada da seguire, al di là delle ideologie, perché l’importante è fare il bene delle persone. Mi auguro quindi che si ritorni a dieci anni fa. Fino al 2013/14 ogni anno aiutavamo circa 12/13 donne a non abortire poi il numero si è sensibilmente abbassato sotto la doppia cifra e ora siamo intorno alle 4/5. Nel 2021, ultimo anno in cui abbiamo rilevazioni, i casi accertati sono stati 6. Ritornando al 2007 probabilmente verrebbero mandate a noi un numero maggiori di donne”.

Quanti aborti ci sono in media in Emilia Romagna ogni anno?

“Siamo intorno ai 6.000 e sappiamo che il 70% delle certificazioni di aborto arrivano dai consultori a cui si rivolgono le donne. Per leggere questi numeri, bisogna però considerare il massiccio uso di farmaci per prevenire o interrompere la gravidanza che ormai sono da banco e acquistabili anche senza ricetta medica. Credo che sia fondamentale far capire alle donne che possono essere ascoltate per affrontare i problemi che le portano a pensare di abortire. Questo deve essere il compito del consultorio e delle associazioni”.